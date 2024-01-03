شتاء يناير 2024.. أبرز أماكن السفر والمناخ المتوقع على المحافظات الساحلية

تقع مصر في شمال أفريقيا عبر البحر الأحمر من الشرق الأوسط، تهيمن الصحراء الكبرى على البلاد، مما يعني أن الطقس دافئ طوال العام، إذ تكون درجات الحرارة أكثر برودة قليلًا في شهر يناير مقارنة بالصيف، خاصة في الليل، ولكن يعدّ هذا الشهر من الشهور الأكثر مثالية للبعض حين يتعلّق الأمر بقضاء عطلة هادئة في مصر.

كيف يكون الطقس في مصر خلال شهر يناير؟

نادرًا ما تهطل الأمطار في معظم أنحاء البلاد، في شهر يناير، حيثُ يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة المرتفعة في شرم الشيخ الشهيرة 22 درجة مئوية في شهر يناير، مما يعني أنها لا تزال مكانًا رائعًا للاسترخاء على الشاطئ، في حين تنخفض درجة الحرارة في المساء.

في هذا التقرير تستعرض "الدستور" تفاصيل طقس شهر يناير، وما هي الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها في مصر خلال الشهر عندما يتعلق الأمر بالطقس، وكيف يكون المناخ في المحافظات الأكثر تعرّضا للأمطار؟ وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

المناخ في القاهرة في يناير 2024

يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في القاهرة في شهر يناير 16 درجة مئوية (درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية).

المناخ في الإسكندرية في يناير 2024

يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في الإسكندرية في شهر يناير 17 درجة مئوية (درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية).

المناخ في أسوان في يناير

في شهر يناير، تبلغ درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والحد الأدنى لدرجة الحرارة 13 درجة مئوية (لمتوسط ​​درجة حرارة 18 درجة مئوية).

المناخ في شرم الشيخ في يناير

يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في شهر يناير في شرم الشيخ 20 درجة مئوية (درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية).

المناخ في الغردقة في يناير

في يناير، متوسط ​​درجة الحرارة في الغردقة هو 19 درجة مئوية (درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والحد الأدنى لدرجة الحرارة 16 درجة مئوية).

أين يمكنك أن تذهب في مصر خلال شهر يناير عندما يتعلق الأمر بالطقس؟

يتراوح المناخ في مصر في شهر يناير من المثالي إلى الجيد حسب المنطقة والمدينة.

راحة ممتعة وسماء صافية وشمس مجانية تصاحب الإقامة بأكملها في شهر يناير، وتستفيد الأراضي المصرية بأكملها من الظروف المناخية الصالحة، على الرغم من أن درجات الحرارة تختلف ببضع درجات مئوية من مدينة إلى أخرى، إلا أن المناخ طوال شهر يناير في مصر لطيف.

ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في مصر في يناير

إذا كنت تخطط للمرور بالإسكندرية، فاستعد للاستمتاع بأيام جميلة تبدأ بصباح معتدل، وترتفع حرارة الجو تدريجيًا لتوفير الدفء المريح في منتصف النهار وفي نهايته.

الساحل المطل على البحر الأحمر في يناير

تسمح شرم الشيخ والغردقة بالاستفادة من الظروف المناخية الساحرة، حيثُ يكون الطقس لطيف في الصباح، ودرجات حرارة مريحة لبقية اليوم، وخاصة أشعة الشمس الساطعة.

شواطئ النيل في يناير

على الرغم من الطقس الرائع الذي تشهده مصر طوال شهر يناير، إلا أن مناخ المدن القريبة من حدود النيل بارد. من القاهرة إلى أسوان مرورًا بالأقصر، تكون الأيام باردة إلى حد ما.