الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. طنطا يهزم أسوان بثلاثية ونقل 2 من لاعبيه للمستشفى

طنطا حقق فوزا ثمينا
طنطا حقق فوزا ثمينا على أسوان

عاد فريق طنطا بأغلى ثلاث نقاط بعد فوزه على أسوان 3- 1 في المباراة التي أقيمت باستاد أسوان في الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري المحترفين وأدارها الحكم عبدالحكيم ناصر ليرتفع رصيد طنطا إلى  22 نقطة ويتوقف رصيد أسوان عند  18 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم طنطا بهدفين نظيفين جاء الأول في الدقيقة 15 عندما انطلق كريم أسامة في الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية سددها محمد عاطف برأسه على يسار مسعد.

وفي الدقيقة 42 دخل كريم أسامة منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وسدد كرة أرضية ارتدت من القائم إلى محمد عاطف الذي راوغ مدافع وسدد الكرة مرة أخرى أبعدها الحارس مسعد عوض إلى ركنية ومنها مرر أحمد السيد كرة عرضية أبعدها الحارس ووصلت إلى محمد شيكا الذي مررها عرضية سددها أحمد علي برأسه داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني.

بدأ الشوط الثاني بهجوم كاسح لأسوان بحثا عن هدف يعيده للمباراة وفي الدقيقة 57 تلقى موسى سيساى كرة عالية وهيأها برأسه لمحمود صلاح الذي انفرد وسدد في جسم الحارس احمد ربيع الشيخ.

في الدقيقة 59 ومن كرة طولية داخل منطقة الجزاء خرج الحارس أحمد ربيع الشيخ من مرماه في توقيت خاطىء واصطدم بزميله نصر عبد الرازق وخطف موسى سيساى الكرة وسددها داخل المرمى مسجلا الهدف الأول لأسوان وتم نقل نصر عبد الرازق للمستشفى ليلحق بزميله أحمد حسنى الذي أصيب في الشوط الأول في كرة مشتركة مع أحمد ربيع الشيه وتم تقله للمستشفى.

في الدقيقة 68 أهدر موسى سيساي فرصة التعادل عندما انفرد بالحارس أحمد ربيع الشيخ وراوغه وسدد الكرة بقوة فارتدت من القائم وسط دهشة الجميع.

في الدقيقة 73 تلقى ساهر عبد المنعم الذي لعب بدلا من نصر عبد الرازق المصاب كرة عرضية وسددها برأسه على يمين مسعد عوض مسجل هدف طنطا الثالث.

الدقائق الأخيرة شهدت هجوما لأسوان وهجمات مرتدة لطنطا شكلت خطورة على مرمى مسعد عوض ومن احداها سدد حسون محمد كرة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بفوز طنطا 3-1.

دوري المحترفين طنطا أسوان محمد عاطف مسعد عوض

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