حصان البطولة (3).. جنوب إفريقيا تعلق الآمال على رجال صن داونز

الحصان الأسود هو مُصطلح شائع في مجالات مختلفة كالسياسة والرياضة أو كُل ما فيه مُنافسة أو نزاعات، ويُقصد به أحد أطراف المُنافسة غير المعروف أو ذو الإمكانيات الضئيلة مقارنةً بمُنافسيه والذي لا يتوقع أحد انتصاره أو تحقيقه نتائج إيجابية في المنافسة ويفاجئ الجميع بعكس التوقعات.

عادةً ما يُطلق المصطلح على الأشخاص أو الكيانات التي لا تملك خلفيّة تاريخية أو شهرة مُسبقة ومعرفة كافية من الجميع، فيكون بطلًا للحظات وليس التوقعات، لذلك "الدستور" في سلسلة تقارير "حصان البطولة" ستسعرض أبرز المنتخبات المرشحة لتكون مفاجآة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في كوت ديفوار هذا الشهر.

في الحلقة الثالثة سيكون حديثنا عن منتخب جنوب إفريقيا المتمرس في البطولة وواحد من المنتخبات المرشحين لكيونوا حصان البطولة الأسود.

يشارك منتخب "البافانا بافانا" للمرة الـ 11 في البطولة بعد أعوام 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2013، 2015 و2019.

وحقق منتخب الأولاد البطولة مرة وحيدة في 1996 عندما استضافوا البطولة بينما كانت أخر مشاركة في نسخة 2019 بمصر عنما ودعوا من ربع النهائي.

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الاعتماد على رجال صن داونز

10 لاعبين من أصل 23 لاعبًا في قائمة جنوب إفريقيا من فريق صن داونز يعول عليهم بشكل كبير الفريق.

وتضم قائمة جنوب إفريقيا أيضًا العديد من اللاعبين المميزين على رأسهم بيرسي تاو مهاجم الأهلي وأفضل لاعب داخل القارة هذا الموسم.

المنتخب الجنوب إفريقي سيعتمد بشكل كبير في تشكيل الـ 11 لاعبًا على كتيبة صن داونز التي تتمرس في إفريقيا بشكل كبير كما تمتلك تجانس رائع بينهم البعض بجانب طريقة لعبهم الرائعة منذ أعوام رفقة مدرب صن داونز موكوينا.

خبرات هوجو بروس

واحد من أكبر المشاكل الذي سيواجها فرق إفريقيا أمام منتخب الأولاد هو مدربهم البلجيكي هوجو بروس المخضرم صاحب الـ 71 عامًا.

ويعتمد بروس على طريقة لعب 4-2-3-1.

بروس يعرف جيدًا بطولة كأس الأمم، حيث حقق البطولة في 2017 رفقة منتخب الكاميرون على حساب الفراعنة في اللقاء النهائي.

