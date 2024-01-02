حصان البطولة (2).. الرأس الأخضر "أسماك قرش" تهدد كأس الأمم الإفريقية

الحصان هو مُصطلح شائع في مجالات مختلفة كالسياسة والرياضة أو كُل ما فيه مُنافسة أو نزاعات، ويُقصد به أحد أطراف المُنافسة غير المعروف أو ذو الإمكانيات الضئيلة مقارنةً بمُنافسيه والذي لا يتوقع أحد انتصاره أو تحقيقه نتائج إيجابية في المنافسة ويفاجئ الجميع بعكس التوقعات.

عادةً ما يُطلق المصطلح على الأشخاص أو الكيانات التي لا تملك خلفيّة تاريخية أو شهرة مُسبقة ومعرفة كافية من الجميع، فيكون بطلًا للحظات وليس التوقعات، لذلك "الدستور" في سلسلة تقارير "حصان البطولة" ستسعرض أبرز المنتخبات المرشحة لتكون مفاجآة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في كوت ديفوار هذا الشهر.

في الحلقة الثانية سنتحدث عن منتخب الرأس الأخضر والملقب بـ “أسماك القرش” منافس منتخب مصر والذي يشارك للمرة الرابعة في تاريخه بالبطولة.



تمكن منتخب الرأس الأخضر من تأمين تذكرته إلى كأس أمم إفريقيا. أنهى الرأس الأخضر، مشواره في التصفيات في المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط.



وكانت المشاركة الأولى للرأس الأخضر في بطولة 2013 وكانت مميزة للغاية بعدما تأهل لربع النهائي وخرج على يد غانا بهدفين نظيفين، ثم في ودع مبكرًا في بطولة 2015 وأخيرًا ودع بدور الـ 16 في البطولة الماضية التي أقيمت في الكاميرون لكنه سيكون على موعد مع بطولة مميزه وصعبة هذا الموسم حيث يقع رفقة المنتخب الوطني في المجموعة الثانية وغانا وموزمبيق.

منافس قوي



ويختلف الرأس الأخضر عن البطولات الماضية، حيث فرض نفسه بقوة أيضًا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعدما فاجئ الجميع واحتل صدارة مجموعته رفقة الكاميرون بفوز وتعادل.



يعتبر، بيدرو ليتاو بريتو المدرب الوطني، وهو رصيد حقيقي للرأس الأخضر، يتواجد على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الرأس الأخضر منذ عام 2020، يعتمد على نهج تكتيكي 4-3-3 بناءً على الجانب البدني، وخط دفاع قوي للغاية، كما يعتمد على نقل الكرة بشكل سريع إلى الهجوم. على الرغم من أن نظامه كان ناجحا، إلا أنه تعرض أحيانا لانتقادات بسبب أسلوبه، الذي كان يعتبر عمليا وحذرا بشكل كبير.

مجموعة متفاهمة من المحترفين



27 مليون يورو هي القيمة التسويقية لمنتخب الرأس الأخضر حيث يمتلك قائمة مدججة باللاعبين المحترفيين وعلى رأسهم القائد ريان مينديز، لاعب جناح مميز، يمتلك تقنيات رائعة جدا، كما أنه يتمتع بسرعة غير عادية تسمح له بصنع الفارق. ليس قوي من الناحية الجسدية، لكنه يتميز برؤيته الجيدة للعب مع توقيت جيد في التوزيع والاستقبال. يسمح له استرخائه الجيد أحيانا بتسجيل بالرأس.

في السنوات الأخيرة، أصبح بإمكانه اللعب في منصب صانع ألعاب، مما جعله يتألق بفضل امكاناته.



كما يمتلكون خط هجوم مميز بتواجد أيضًا جيلسون بينشيمول مهاجم بنفيكا البرتغالي، بيبى جناح رايوفايكانو الإسباني وجاري رودريجيز لاعب أنقرة التركي.