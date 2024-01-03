الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لضبط الأسعار.. بدء اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية لبحث الملفات الشائكة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

بدأ قبل قليل اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث عددا من الملفات الشائكة.

وتتصدر عملية ضبط السوق وأسعار السلع الأساسية، اهتمامات الحكومة اليوم، ومن المقرر بحث سير تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الأخيرة بشأن تحديد أسعار 7 سلع أساسية كمرحلة أولى من عمليات ضبط أسعار السلع في الأسواق والتصدي لعمليات الاحتكار والمغالاة، وبحث ما قام به وزير التموين خلفا لقرارات رئيس الوزراء.

كما يتوقع مناقشة سير برنامج أطروحات الحكومة، والعروض المقدمة من عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية، للشراكة مع الحكومة في عدد من القطاعات التي أعلنت الحكومة عنها للشراكة مع القطاع الخاص، وبحث إزالة العقبات التي تواجه تحقيق البرنامج النجاح المرجو منه.

ومن المرتقب أن يراجع رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، الاستعداد لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومراجعة ما تم تنفيذه والمتبقي من المرحلة الأولى، للوقوف على حقيقة الأوضاع بشكل عام في المشروع القومي الأكبر في تاريخ الدولة المصرية.

ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء، جاهزية الجهات المعنية بالتعامل مع أي سقوط محتمل للأمطار، والاستعدادات المعلنة في هذا الشأن، وفقا لتقارير الأرصاد الجوية.

كما يناقش المجلس خلال اجتماعه اليوم، الطلبات المقدمة من عدد من الوزارات والجهات التابعة، لتسريع عمليات التنمية التي تنفذها الحكومة فى شتى أرجاء البلاد، وإزالة أي معوقات تواجهها، وفقا لتعليمات القيادة السياسية للبلاد، على أن تعلن القرارات فى نهاية الاجتماع اليوم.

كما يستعرض رئيس الوزراء خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة اليوم، تكليفات الرئيس السيسي، والقرارات الجمهورية، واستعدادات أجهزة الدولة المختلفة، لفتح باب التصالح على مخالفات البناء مجددا، بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها ونشرالقانون الجديد بعد التعديلات في الجريدة الرسمية.

اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عملية ضبط السوق وأسعار السلع الاساسية اهتمامات الحكومة اليوم

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