مات تحت عجلات سيارة طائشة.. والنيابة تقرر إحالة المتهم للمحاكمة

أنهى سائق متهور حياة طالب سحلًا بمنطقة مصر الجديدة ليتوفى على الفور، الدستور تكشف القصة الكاملة في الواقعة حتى قرار النيابة العامة إحالة المتهم للمحاكمة.

بداية القصة

تعود تفاصيل القضية، عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ومتوفي بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور طالب الطريق اصطدمت به سيارة ميكروباص "مجهولة"، ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته، وبسؤال والد المتوفى أيد ما سبق، واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وقائدها تم ضبطه والسيارة.

اعترافات المتهم

وأمام النيابة العامة أقر المتهم بالواقعة وقال «أنا كنت لسه بتعلم السواقة ومش معايا رخصة أصلا، وطلعت بالعربية علشان أجرب أسوق لوحدي، وأنا ماشي في الطريق كنت حاسس إني طاير، ولما المجني عليه كان بيعدي الطريق سحلتوا من غير قصد، وفكرت بعدها إني لازم أهرب من مكان الواقعة علشان محدش يقبض عليا، لكن الأمن قدر يحدد مكاني وتم القبض عليا».

وتابع المتهم «أنا مش قصدي اقتل المجني عليها نهائي، ولا أعرفه أصلا، والحادث قضاء وقدر كان ممكن أنا اللي أموت»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خوفًا من المسائلة القانونية، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

وقررت النيابة العامة بشرق القاهرة، إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد إجراء تحليل مخدرات، ووجهت له تهم التسبب في وفاة المجني عليه، وقيادة سيارة بدون ترخيص.

وفي سياق منفصل كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة #تحويل_مبلغ من حسابه الشخصى بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين "كاش" دون علمه.