بورفؤاد يجهز الإسماعيلي لبطولة كأس الرابطة المحترفة 

بدأ الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال استعداداته مبكرا لبطولة رابطة الأندية المحترفة، التى تنطلق فعالياتها يوم 7 يناير الجارى .

ووافق الجهاز الفني لفريق الدراويش على خوض مباراة ودية بعد غدا الخميس أمام فريق بورفؤاد على ملعب الاسماعيلىة، فى اطار استعدادات الدراويش لمواجهة الداخلية في الجولة الأولي لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة المحدد موعدها، الثالثة عصرا يوم 8يناير الجارى بإستاد السلام بالقاهرة

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قد منح جميع اللاعبين راحة سلبية اليوم الثلاثاء عقب خوض مباراة المصرى، أمس بالدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فى اطار لقاءات الجولة الحادية عشر .

وألزم الجهاز الفنى كل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة والبدلاء، بالانتظام في مران الغد للتحضير للقاء الداخلية بكاس الرابطة، على ان ينضم زملائهم الأخرين إليهم بعد غد مباشرة للحصول علي اكبر قسط من الراحة بعد الجهد الذي بذلوه خلال مواجهة أبناء بورسعيد فى ديربى منطقة القناة .

تجدر الإشارة إلي أن الإسماعيلي يتواجد ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة حسب القرعة التي جرت في الجبلاية، وتضم بجانبه سيراميكا حامل لقب النسخة الماضية، وانبي والداخلية .