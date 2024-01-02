الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بورفؤاد يجهز الإسماعيلي لبطولة كأس الرابطة المحترفة 

الاسماعيلى
الاسماعيلى

بدأ الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال استعداداته مبكرا لبطولة رابطة الأندية المحترفة، التى تنطلق فعالياتها يوم 7 يناير الجارى .

ووافق الجهاز الفني لفريق الدراويش على خوض مباراة ودية بعد غدا الخميس أمام فريق بورفؤاد على ملعب الاسماعيلىة، فى اطار استعدادات الدراويش لمواجهة الداخلية في الجولة الأولي لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة المحدد موعدها، الثالثة عصرا يوم   8يناير الجارى بإستاد السلام بالقاهرة 

 وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قد منح جميع اللاعبين راحة سلبية اليوم الثلاثاء عقب خوض مباراة المصرى، أمس بالدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فى اطار لقاءات الجولة الحادية عشر .

 وألزم الجهاز الفنى كل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة والبدلاء، بالانتظام في مران الغد للتحضير للقاء الداخلية بكاس  الرابطة، على ان ينضم زملائهم الأخرين إليهم بعد غد مباشرة للحصول علي اكبر قسط من الراحة بعد الجهد الذي بذلوه خلال مواجهة أبناء بورسعيد فى ديربى منطقة القناة . 

تجدر الإشارة إلي أن الإسماعيلي يتواجد ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة حسب القرعة التي جرت في الجبلاية، وتضم بجانبه سيراميكا حامل لقب النسخة الماضية، وانبي والداخلية .

 

 

الاسماع رابطة الأندية كأس الاسماعيلى ايهاب جلال

مواد متعلقة

التعادل يحسم ديربى القناة بين الإسماعيلى والمصرى فى دورى نايل

إيهاب جلال يلوم لاعبيه.. وراحة سلبية 72 ساعة للاعبى الإسماعيلى

الأكثر قراءة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

أول رد من حماس على استهداف صالح العارورى فى بيروت

هند حسانين أشهر بائعة «كب كيك» فى شارع المعز: أعمل لأسدد ديون والدى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء