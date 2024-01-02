"اتصالات النواب" تطالب بدراسة إلغاء شرط المسافات فى إقامة المكاتب البريدية

البريد يقود منظومه نجاح

طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الهيئة القومية للبريد بدراسة إلغاء بند شرط المسافات في إنشاء مكاتب البريد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقود منظومة نجاح في مجال التحول الرقمي والبريد المصري أول الأجهزة التي طبقت هذه المنظومة.

وشدد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد في عدد من المراكز، بأن هناك شرط إقامة المكاتب البريدية بمسافة 5 كيلو، لا بد من استثناء شرط المسافات، لأن البريد المصري كان عايش علي المعاشات دلوقتي علي طريق النجاح، ومن القطاعات المشهود لها بالنجاح.

وأضاف بدوي بأنه دعمًا لمنظومة التحول الرقمي، تيسيرًا على المواطنين بما يتناسب مع طموحاتنا في الجمهورية الجديدة، يتحتم دراسة إلغاء شرط المسافات الخاصة بإنشاء مكاتب البريد.

ورد المهندس عبدة علوان نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق جهة تنفيذية مكبيلن ببعض الأعباء ونقدم خدمات حكومية، وهناك أكثر من 500 مكتب يتم افتتاحها سنويًا، ونعول علي اللجنة في دعم هذه المقترحات ومبرراتها.

من جانبه أشاد النائب أحمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات بأن البريد حقق طفرات غير مسبوقة ويقوده كفاءات كبيرة، ولكن شرط استثناء المسافات التي تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وتسهل حياة المواطنين.