انطلاق نسخة جديدة من بطولة كأس زد الدولية

زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 8 أندية محلية وأوروبية..

ينظم نادي زد الرياضي نسخة جديدة من بطولة كأس زد الدولية للناشئين مواليد عام 2009، خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري على ملاعب نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 8 أندية محلية وأجنبية كبرى وهى: زد إف سي، والمقاولون العرب، والزمالك، وبيراميدز، وأستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا البرتغالي، وجالطة سراي التركي، وبراجا البرتغالي.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير للنسخة السابقة من بطولة كأس زد الدولية التي عقدت العام الماضي 2023، والتي شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة في تحقيق أهدافها سواء تنظيم بطولات دولية تسهم في الترويج للرياضة المصرية من خلال إظهار ما تتميز به من منشآت وملاعب عالمية أو مشاركة فرق أجنبية لتوفير احتكاك للاعبين المصريين بما يسهم في تطوير مستواهم، وينعكس على أداء المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية.



قررت اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة كأس زد الدولية، تقسيم الفرق المشاركة ببطولة كأس زد الدولية إلى مجموعتين، تضم الأولى: بيراميدز، والمقاولون العرب، وبراجا، وجالطة سراى وتضم الثانية: فرق زد إف سي، الزمالك، وأستون فيلا، وفيتوريا.. على أن تتم التصفية في الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب، بجانب منح كأس لصاحب المركز الأول، بالإضافة إلى أنه سيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة، يتم تحديدهم من قبل لجنة نقاد رياضيين.

جدير بالذكر أن نادي زد الرياضي يستضيف النسخة الجديدة من بطولة كأس زد الدولية، والذي يقع على مساحة 40 فدانًا بمنطقة التجمع الخامس، ما يجعله أحد أكبر الأندية بشرق القاهرة، وتم تصميم النادي وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية.