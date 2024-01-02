بمجلس النواب.. "رحمى" يستعرض إنجازات الغربية فى مجال المشروعات

قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مرعي، إن ما حدث من نهضة على كافة المستويات وفي جميع المجالات بمحافظة الغربية في عهد الرئيس السيسي أمر لم يحدث من قبل، بل لم يحدث في إجمالي عمر المحافظة ما تم الإنفاق عليها في عهد الرئيس السيسي.

واستعرض المحافظ ما تم من إنجازات على أرض المحافظة في المجالات الخاصة بالمشروعات، وقال إنه المجال الصناعي، مؤكدا أن عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة 15 منشأة صناعية كبري وعملاقة مملوكة للدولة، وهي متنوعة بين الغزل والنسيج والزيوت والصابون والكاوتش والألبان وتكرير البترول والمطاحن والغلال والكتان مشتقاته والمبيدات والأسمدة والكيماويات وحليج الأقطان والوبريات.

وأوضح المحافظ أن هناك عددا كبيرا من المنشآت الصناعية الخاصة، يبلغ عددها 820 منشأة ومصنعا خاصا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات للمواد الغذائية بالمحافظة 5988 وفي الغزل والنسيج والملابس 1518 وفي الأخشاب 3373 وفي الورق ومنتجاته 3112 وفي الكماويات 478 وفي مواد الخزف 293 وفي المعادن الأساسية 102 وفي الصناعات الهندسية والإلكترونيات 484 وفي الصناعات التحولية 249.

وأضاف، أن اجمالي عدد الطلبات المقدمة للترخيص للمحلات العامة يبلغ 1850 طلبا وان نسبة الإنجاز تبلغ 50 بالمائة.

وأكد أن الدولة أنفقت الكثير من أجل تطوير مصنع الغزل والتسيج بالمحلة الكبرى، حيث تم رصد أكثر من 2 مليار ونصف تقريبا لهذا الغرض كما تم إنشاء مجمع صناعي ضخم علي مساحة 34 فدانا بالمحلة الكبرى بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقوم بالعمل على إنشائه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإجمالي مبلغ وقدره 696 مليون جنيه وهذا المجمع سيعمل علي توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

كما تم إنشاء المنطقة اللوجستية بطنطا علي مساحة 86 فدانا بتكلفة 8 مليارات جنيه وتوفر فرص عمل تبلغ 50 ألف فرصة عمل.

وأضاف المحافظ أنه تم تطوير ورفع كفاءة وإنشاء محطة إنتاج بيض المائدة بطنطا علي 14 فدانا، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج 70 مليون بيضة سنويا وبتكلفة 108 ملايين جنيه.



كما تم إنشاء فندق ومجمع مطاعم بطنطا علي مساحة 8083 مترا مربعا، وكذلك فندق 4 نجوم علي مساحة 9 فدان تقريبا ويضم مجمع مطاعم وحدائق ودور سنيما.

وأضاف المحافظ أن عدد المحال التجارية بالمحافظة يبلغ 1255 محلا تجاريا.

وفيما يخص ملف المشروعات وتشغيل الشباب قال المحافظ ان المحافظة في إطار التمكين الاقتصادي للشباب والتشغيل خلال الأربع سنوات الأخيرة ساعدت في إنشاء 250008 مشروع بين متوسط وصغير بإجمالي 964 مليون جنيه تقريبا وهذا وفر 53179 فرصة عمل للشباب.

وقال إن المحافظة قامت برفع كفاءة وتطوير مشروع شارع 306 بمنطقة الاستاد بطنطا بتكلفة 3 ملايين ونصف جنيه وتم إنشاء مناطق لغربات الطعام المتنقلة وشاركت المحافظة في العمل وبقوة في العديد من المبادرات لصالح الشباب منها مبادرة مشروعك ومبادرة ابدأ والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة القرى المنتجة ومبادرة نحن الأكثر إنتاجا كما تم العمل علي إقامة العديد من المعارض للتسويق للشباب وصغار المنتجين.

وكشف المحافظ عن إنشاء المحافظة لمنطقة لوجستية للأثاث بتكلفة 100 مليون جنيه ومنطقة للحرفين بتكلفة 100 مليون جنيه، وكذلك منطقة لوجستية بالمحلة الكبرى وهناك مقترح لإنشاء منطقة للتدريب المهني والصناعات الحرفية وكذلك إنشاء ميناء جاف بالمحلة.