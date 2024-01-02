طرق وخطوات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي

يفيد الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي في العديد من الخدمات التأمينية للمستفيدين منه منها معرفة مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي وكذلك معرفة الأجور المسجلة في التأمين الاجتماعي.

ففي التقرير التالي يمكن معرفة خطوات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي وفق الطرق التي تيسرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمام المواطنين.

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي

يكون الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هذا الرابط https://nosi.gov.eg/ar

ثم يجب تسجيل الدخول بالحساب المسجل على الموقع وفي حالة عدم التسجيل يجب إنشاء حساب جديد

بعد تسجيل الدخول اختيار أيقونة الخدمات

ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

الضغط على بدء الخدمة

ادخل الرقم القومي

الاسم الاول للأم باللغة العربية

اضغط على مربع أنا لست روبوت

اضغط على ارسال الطلب

يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني أيضا من خلال خدمة الخط الساخن المتاحة من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً

رقم الخط الساخم 16217

كما يمكن الاستعلام عن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية وتقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

خدمات موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

يمكن من خلال موقع الهيئة تنفيذ عدد من الخدمات منها

الاستعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش

او استعراض تطور زيادات المعاش التي حصل عليها المستحقين للمعاش وبالبالغ عدد 11 مليون مستحق تقريبًا.

خدمات المستفيدين

ويمكن من خلال الموقع أيضا معرفة تفاصيل صرف منحة الزواج أو استعراض المعاشات المستحقة للمستفيدين

كما يوجد تفاصيل خاصة بمنحة القطع

أو صرف مصاريف الجنازة

صرف منحة الوفاة

صرف معاش المستحقين للوفاة

يكون الاستعلام من خلال الدخول على أي خدمة من السابق ذكرها ومعرفة التفاصيل والإجراءات المتبعة لصرفها.