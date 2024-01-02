الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدًا

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على أن تعود للانعقاد في الحادية عشر من صباح الغد.

وجاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية صدور هذة التعديلات،لاسيما وأن وظيفة صندوق مواجهة الطوارىء الطبية هو صندوق تمويلي ليساهم مع الجهات الأخرى، مثل التأمين الصحي الشامل وقرار العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أنه يتماشي مع الصندوق الصحي المصري.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

وذكر التقرير البرلماني أن القانون رقم 139 لسنة 2021  صدر بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد ألية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.

 وقال التقرير، إن القيادة السياسية  حرصت على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات، ولذلك تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية.

وتتضمن التعديلات استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة "بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021.

مجلس النواب الجلسة العامة الطوارئ الطبية حنفي جبالي مواجهة الطوارئ الطبية

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

"راح ياخد هدايا الخطوبة رجع جثة".. تفاصيل مقتل عريس مغاغة

سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

بعد الزيادة.. موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء