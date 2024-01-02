الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يضع شرطًا للتعاقد مع مروان حمدي في يناير وكولر يحدد البديل

مروان حمدي
مروان حمدي

اشترط مسئولو الأهلى برئاسة محمود الخطيب، على مروان حمدي مهاجم المصري فسخ تعاقده مع فريقه لإتمام انتقاله لصفوف المارد الأحمر في الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر مسئول أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قد أعطى الضوء الأخضر لضم مهاجم المصري البورسعيدي في حالة التفاوض مع اللاعب وناديه.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة أخطرت كولر أنها ترفض الدخول فى مفاوضات مع نادي المصرى للتعاقد مع مروان حمدي بسبب أحداث الجماهير في بورسعيد وكان هناك مقاطعة في التعامل بين إدارة الناديين.

وأشار المصدر إلى أن كولر وضع أحمد أمين أوفا مهاجم إنبى خيارًا ثانيا للتعاقد معه فى حالة فشل التعاقد مع مروان حمدي وعدم الوصول إلي صياغة في التفاوض.

ويسعى الأهلى للتعاقد مع مهاجمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، الأول هو وسام أبو على لاعب نادى سيريس السويدي والآخر مهاجم محلى من بين مروان حمدي وأحمد أمين أوفا.

المصري البورسعيدي: لن نمانع في بيع مروان حمدي للأهلي

وكان  ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي أكد أن مروان حمدي مهاجم الفريق أخطأ تجاه ناديه وجماهيره، بعدما قام بالبصق على الجماهير بعد توجيه اللوم له خلال مباراة بيراميدز.

وقال ياسر يحيى خلال مداخلة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: مروان حمدي أخطا في حق المصري وجماهيره وكان لا يجب ألا تمر هذه الأزمة مرور الكرام، واتخذنا قرارا بتجميد اللاعب والجزاء من جنس العمل.

وأضاف عضو مجلس إدارة المصري لا نمانع من بيع مروان حمدي للنادي الأهلي العلاقة بين المصري والأهلي وطيدة ولكن حتى هذه اللحظة لم يتواصل الأهلي معنا رسميا وفي حالة وجود عرض للاعب من الأهلي للتعاقد مع مروان حمدي سنوافق بالتأكيد.

كولر محمود الخطيب مروان حمدي المصرى أحمد أمين أوفا

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