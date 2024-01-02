شوبير يكشف حقيقة رحيل نجوم الأهلى إلى الخليج فى يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل بعض نجوم الأهلي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية “يناير 2024”.

شوبير: الأهلي لا يمانع في رحيل نجومه للخليج

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: "الأهلي لا يمانع في رحيل الحارس الدولي محمد الشناوي، بشرط وجود عرض مالي ومغر".

وأضاف: "هناك أندية سعودية تضع الشناوي على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، مثل اتحاد جدة، لا سيما بعد نية إدارة النادي بإمكانية الاستغناء عن الحارس الأرجنتيني مارسيلو جروهي".

وأكمل شوبير: "الأهلي ينتظر وصول أي عروض رسمية من الدوري السعودي، للبت في مصير الشناوي، في حالة إصراره على الرحيل".

أما عن مستقبل المالي أليو ديانج أوضح شوبير: "حتى هذه اللحظة لم تصل للأهلي عروض رسمية بشأن مصير اللاعب".

وأكمل: "هناك بعض الأندية في الخليج، بدأت في جبس نبض اللاعب المالي الدولي، لاستطلاع رأيه في الانضمام لهما من عدمه".

وأشار شوبير إلى أن مسئولي النادي الأهلي، سيكونون لديهم مرونة كبيرة هذه المرة، في حالة وصول عرض رسمي للاعب المالي، والموافقة على رحيله".

وانتقل شوبير للحديث عن مصير أحمد عبدالقادر: "هناك بعض التقارير القطرية أشارت إلى وجود اهتمام من ناديي الوكرة وقطر القطري، بضم اللاعب".

وأردف: "لا يوجد أي مفاوضات رسمية مع جانب مسئولي نادي قطر القطري أو الوكرة مع الأهلي، بشأن أحمد عبدالقادر، اللاعب أبلغ الأهلي برغبته في الرحيل بسبب قلة المشاركة".

واختتم: "الأهلي أعتقد أنه يريد الانتقال لسموحة نظرًا للعلاقة الطيبة التي تربط عبد القادر بفرج عامر رئيس النادي وأحمد سامي مدرب الفريق، الذي يستطيع توظيف في الملعب جيدا".

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة دوري نايل، تشهد حاليا فترة توقف تستمر لأكثر من شهر ونصف، بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول، للمشاركة في منافسات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.