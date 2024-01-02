الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير يكشف حقيقة رحيل نجوم الأهلى إلى الخليج فى يناير

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل بعض نجوم الأهلي  عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية “يناير 2024”.

شوبير: الأهلي لا يمانع في رحيل نجومه للخليج

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: "الأهلي لا يمانع في رحيل الحارس الدولي محمد الشناوي، بشرط وجود عرض مالي ومغر".

وأضاف: "هناك أندية سعودية تضع الشناوي على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، مثل اتحاد جدة، لا سيما بعد نية إدارة النادي بإمكانية الاستغناء عن الحارس الأرجنتيني مارسيلو جروهي".

وأكمل شوبير: "الأهلي ينتظر وصول أي عروض رسمية من الدوري السعودي، للبت في مصير الشناوي، في حالة إصراره على الرحيل".

أما عن مستقبل المالي أليو ديانج أوضح شوبير: "حتى هذه اللحظة لم تصل للأهلي عروض رسمية بشأن مصير اللاعب".

وأكمل: "هناك بعض الأندية في الخليج، بدأت في جبس نبض اللاعب المالي الدولي، لاستطلاع رأيه في الانضمام لهما من عدمه".

وأشار شوبير إلى أن مسئولي النادي الأهلي، سيكونون لديهم مرونة كبيرة هذه المرة، في حالة وصول عرض رسمي للاعب المالي، والموافقة على رحيله".

وانتقل شوبير للحديث عن مصير أحمد عبدالقادر: "هناك بعض التقارير القطرية أشارت إلى وجود اهتمام من ناديي الوكرة وقطر القطري، بضم اللاعب".

وأردف: "لا يوجد أي مفاوضات رسمية مع جانب مسئولي نادي قطر القطري أو الوكرة مع الأهلي، بشأن أحمد عبدالقادر، اللاعب أبلغ الأهلي برغبته في الرحيل بسبب قلة المشاركة".

واختتم: "الأهلي أعتقد أنه يريد الانتقال لسموحة نظرًا للعلاقة الطيبة التي تربط عبد القادر بفرج عامر رئيس النادي وأحمد سامي مدرب الفريق، الذي يستطيع توظيف في الملعب جيدا".

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة دوري نايل، تشهد حاليا فترة توقف تستمر لأكثر من شهر ونصف، بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول، للمشاركة في منافسات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

الإعلامي احمد شوبير الاهلى فترة الانتقالات الشتوية 2024 رحيل نجوم الأهلي الخليج

مواد متعلقة

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

الأهلي يكشف لـ"الدستور" حقيقة عرض الوكرة لضم أحمد عبد القادر

آخر التطورات بشأن المصابين فى الأهلى

رحيل أليو ديانج عن الأهلى بموافقة كولر.. مصدر يكشف آخر التطورات

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

أكبر منها بـ50 سنة.. حكاية الصغيرة والذئب البشري في الدقهلية

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء