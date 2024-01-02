الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التفاصيل الكاملة لاختطاف ضابط إسرائيلى رضيعة من قطاع غزة وتهريبها للأراضى المحتلة

الرضيعة الفلسطينية
الرضيعة الفلسطينية المختطفة

خطفها وأرسلها لمنزله في إسرائيل، ولكن لم يتمكن من النجاة، وقتل على يد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تلك تفاصيل ما قام به ضابط إسرائيلي بلواء جفعاتي في قطاع غزة من خطف رضيعة من منزلها وإرسالها لإسرائيل.

وكشف جندي إسرائيلي في تصريحات أثارت الغضب والاستياء، تفاصيل عملية خطف طفلة فلسطينية رضيعة من قبل أحد الضباط في جيش الاحتلال قبل مقتله وإرسالها إلى أسرته.

txt

باحث: هناك ضغوط دولية حقيقة على إسرائيل لوقف الحرب

تفاصيل خطف طفلة فلسطينية رضيعة على يد ضابط إسرائيلي

وقال الجندي شاحار مندلسون إنه خلال فترة خدمة صديقه في القطاع تحدث مع أحد أصدقائه، وأخبره بأنه سمع صوت بكاء طفلة في أحد المنازل التي دخل إليها، وقرر إرسالها إلى إسرائيل.

وأعلن الإعلام العبري تفاصيل قصة رضيعة فلسطينية تم اختطافها من قبل ضابط في لواء غفعاتي يدعي هارئيل إيتاخ، قبل أن يقتل في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة في نوفمبر الماضي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن أحد الجنود قوله، إن صديقا له، وهو ضابط في الجيش ويدعى هارئيل إيتاخ اختطف الرضيعة، قبل أن يقتل في قطاع غزة.

وحول مصير الرضيعة، لم يكشف الجندي الإسرائيلي عن موقع المنزل الذي عثر فيه على الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.

txt

عضو بالكنيست: وزارة نتنياهو أسوأ حكومة فى تاريخ إسرائيل

وعن عائلة الرضيعة، أوضح الجندي أنها على الأرجح قتلت في قصف إسرائيلي على القطاع، ولم يعط الجندي أو إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي المزيد من المعلومات عن مصير الرضيعة الفلسطينية.

فيما أشارت موقع "واي نت" العبري، إلي أن الضابط نقل الطفلة إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج، دون ذكر اسم المستشفى.

ولم يذكر الجندي سبب عدم تسليم الضابط المذكور الطفلة إلى المستشفيات الفلسطينية أو العائلات القريبة من المنزل.

الخارجية الفلسطينية تطالب الاحتلال بتسليم الطفلة الرضيعة

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اختطاف الرضيعة يؤكد أن جيش الاحتلال يرتكب أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون رقابة أو محاسبة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم الطفلة فورًا للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الجريمة تثير العديد من الأسئلة حول هذه الجريمة المؤلمة وغيرها، خاصة بعدم وجود تأكيدات بأنها ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة التي تحدث في قطاع غزة، تساؤلات أيضًا بشأن الطريقة التي تم بها نقل الرضيعة من قطاع غزة إلى داخل اسرائيل وكيف تم تهريبها أو نقلها بشكل علني بمعرفة عديد الجنود والضباط والقادة المسؤولين عن هذا الجندي؟ وما هو الوضع الصحي للطفلة وهل كانت مصابة أم لا وما هو مصير أسرتها؟ وهل تلقت الرعاية الصحية اللازمة أم لا ؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن هذه الجريمة من قبل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية؟ وأين توجد الآن وما هو مصيرها؟.

txt

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفي تجاه فلسطين (تفاصيل)

وتابعت الخارجية في بيانها نطالب الجانب الإسرائيلي بسرعة الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها وتسليم هذه الطفلة إلي السلطة الفلسطينية.

إسرائيل قطاع غزة جندي إسرائيلي جيش الاحتلال الخارجية الفلسطينية رضيعة خطف طفلة فلسطينية رضيعة

مواد متعلقة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 22.185 منذ السابع من أكتوبر

الرئاسة الفلسطينية: استمرار العدوان وحرب الإبادة ومحاولات التهجير ستدمر المنطقة بأسرها

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود ‏الاحتلال فى ثكنة زرعيت ويوقع قتلى وجرحى

عضو بالكنيست: وزارة نتنياهو أسوأ حكومة فى تاريخ إسرائيل

"التعليم الفلسطينية": استشهاد 4156 وإصابة 7818 طالبا خلال حرب الإبادة على غزة

قوات إسرائيلية خاصة تقتحم حى المخفية بنابلس

"الوطني الفلسطيني" يدين عجز المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعي في غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

يتلقى العلاج بالخارج.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصرى (خاص)

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

عاجل.. "الأرصاد": 7 محافظات تتعرض لأمطار اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة