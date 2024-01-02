كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت "القسام" مقتل 15 جنديا إسرائيليا في تفجير حقل ألغام شمال قطاع غزة.

وأشار الإعلام العبري، صباح اليوم، إلى أن عناصر من كتائب القسام في شمال شرق غزة دمروا 3 دبابات، واشتبكوا مع جنود جيش الاحتلال، وقتلوا عددا من الجنود.

"كتائب القسام" تعلن استهدافها 3 جنود إسرائيليين شمال خان يونس

وأمس الإثنين، قالت كتائب القسام إن عناصرها تمكنوا من استهداف 3 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وأكدت الحركة، عبر قناتها الرسمية على "تليجرام"، أن عناصرها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مؤكدة مقتله.

في وقت سابق، أعلنت القسام عن تفجير فوهة نفق بعددٍ من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأضافت أن عناصرها هاجموا تجمعًا لآليات الاحتلال شرق حي التفاح بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.

وقالت إن عناصرها استهدفوا 5 آليات إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح، مشيرة إلى استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أفادت بمقتل وإصابة عناصر قوة إسرائيلية خاصة في كمين محكم بأحد المنازل داخل مخيم البريج.

وأوضحت أن عناصرها نصبوا كمينًا محكمًا لقوة إسرائيلية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات الاحتلال في المخيم.

وذكرت أن عناصرها باغتوا القوة الإسرائيلية بالرصاص والقذائف ضد التحصينات، فور دخول الجنود إلى المنزل للاستراحة، مؤكدة إيقاع القوة بين قتيل وجريح، وانسحاب عناصر المقاومة إلى قواعدهم بسلام.