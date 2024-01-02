حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود ‏الاحتلال فى ثكنة زرعيت ويوقع قتلى وجرحى

أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، عن استهداف تجمع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة.

وأضاف حزب الله اللبناني، في بيان اليوم، أن العملية أوقعت أفراد جيش الاحتلال بين قتيل وجريح.‏

وقال حزب الله، في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، استهدف ‌‌‌مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفراده بيت قتيل وجريح".

والجمعة الماضي، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجهيزات ومعدات خاصة بقوات الاحتلال الإسرائيلي في مزارع دوفيف.

وقال حزب الله، في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، استهدف ‌‌‌مجاهدو المقاومة الإسلامية رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

فيما أعلنت مصادر لبنانية، قبل قليل، عن وقوع استهداف لأحراج اللبونة ووادي حامول في خراج الناقورة، وبلدة علما الشعب، والمنطقة الواقعة بين الضهيرة والجبين في جنوب لبنان بقصف مدفعي إسرائيلي.

وتشن إسرائيل غارات وقصفا مستمرا على بلدات جنوب لبنان، بزعم استهداف عناصر وقوات حزب الله اللبناني.

والخميس، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي حولا ومركبا.

ميقاتى يحذر من اندلاع حرب فى المنطقة

من جانبه، طالب نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان.

وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.