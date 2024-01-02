الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إطلاق عدة صواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي

صواريخ
صواريخ

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، إنه تم إطلاق عدة صواريخ من لبنان تجاه بلدة شلومي في الجليل الغربي، وذلك وفقالوسائل إعلام إسرائيلية.

 حزب الله يستهدف ثكنة زرعيت وبركة ريشا

وفي الجمعه الماضية، أعلن “حزب الله” عن استهدافه عددًا من مواقع الاحتلال الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وبركة ريشا، ردًا على القصف الإسرائيلي المستمر لمواقع في جنوب لبنان.

تشن إسرائيل غارات وقصفًا مستمرًا على بلدات جنوب لبنان، بزعم استهداف عناصر وقوات حزب الله اللبناني، حيث قامت قوات الاحتلال، الجمعة، بقـصف بلدة البستان جنوب لبنان بالرشاشات الثقيلة.

الجليل الغربي شلومي صواريخ من لبنان إسرائيل لبنان

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