الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كتائب القسام تنشر 874 إعلانا حول العمليات التي نفذتها في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، 874 إعلانا حول العمليات التي نفذتها في جميع محاور التوغل بقطاع غزة والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر الماضي و30 ديسمبر الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت القسام مشاهد من التحام قواتها مع آليات وجنود الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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وأكدت القسام في 38 إعلانا مقتل 278 جندي من جنود الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

فيما أعلنت في 42 إعلانا وقوع 299 ضابطا وجنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح.

كما أعلنت في 185 إعلانا تدمير آليات بالكامل دون التطرق إلي حصيلة القتلي والجرحي.

القسام تستهدف طائرة أباتشى إسرائيلية بصاروخ "سام 7 " وتدمر 5 آليات عسكرية

وعصر اليوم، أعلنت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف مقاتليها طائرة أباتشي صهيونية بصاروخ "سام 7" جنوب حي الزيتون في غزة.

وأوضحت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا أيضا، اليوم، 5 آليات صهيونية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التفاح والدرج، بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105".

يأتي هذا وسط قصف متواصل بمدفعية الاحتلال على مناطق شمالي قطاع غزة.

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وواصلت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 86 من العدوان على قطاع غزة، قصفها العنيف والعشوائي على أرجاء متفرقة من القطاع، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، فيما شهدت مناطق التوغل اشتباكات ضارية مع فصائل المقاومة الفلسطينية، التي نجحت من مسافة صفر فى تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن القصف المستمر خلال الـ24 ساعة الماضية طال منازل المواطنين وتجمعات ومنشآت تؤوي نازحين، موقعًا مئات الشهداء والجرحى؛ معظمهم من الأطفال والنساء.

وعلى صعيد العملية البرية، واصلت قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية شهدتها تلك المناطق، ووفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام، سجلت فصائل المقاومة ملاحم بطولية من مسافة صفر، حيث نجحت في تفجير 16 آلية صهيونية ودكت تحشدات العدو بقذائف الهاون.

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