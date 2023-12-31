الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القسام تستهدف طائرة أباتشى إسرائيلية بصاروخ "سام 7 " وتدمر 5 آليات عسكرية

القسام تستهدف طائرة
القسام تستهدف طائرة أباتشي إسرائيلية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن استهداف مقاتليها طائرة أباتشي صهيونية بصاروخ "سام 7" جنوب حي الزيتون في غزة.

وأوضحت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا أيضا، اليوم، 5 آليات صهيونية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التفاح والدرج، بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105".

كما استهدفت كتائب القسام قوات إسرائيلية خاصة شرق حي التفاح، بعبوات وقذائف، واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة.

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الاحتلال يواصل قصف شمالى قطاع غزة

يأتي هذا وسط قصف متواصل بمدفعية الاحتلال على مناطق شمالي قطاع غزة.

وواصلت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 86 من العدوان على قطاع غزة، قصفها العنيف والعشوائي على أرجاء متفرقة من القطاع، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، فيما شهدت مناطق التوغل اشتباكات ضارية مع فصائل المقاومة الفلسطينية، التي نجحت من مسافة صفر فى تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن القصف المستمر خلال الـ24 ساعة الماضية طال منازل المواطنين وتجمعات ومنشآت تؤوي نازحين، موقعًا مئات الشهداء والجرحى؛ معظمهم من الأطفال والنساء.

وعلى صعيد العملية البرية، واصلت قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية شهدتها تلك المناطق، ووفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام، سجلت فصائل المقاومة ملاحم بطولية من مسافة صفر، حيث نجحت في تفجير 16 آلية صهيونية ودكت تحشدات العدو بقذائف الهاون.

ونفذت قوات الاحتلال جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، شملت إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية.

وأشار المركز الفلسطيني إلى أن هناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع تعجز الطواقم الطبية عن انتشالهم، لافتًا إلى تنفيذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين تخللتها عمليات تنكيل واسعة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21650 شهيدًا، وأكثر من 65 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.
 

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