تقديرًا لجهودهم.. محافظ المنوفية يكرم أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الكلى بسرس الليان

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بمكتبه بالديوان العام أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الكلى بمدينة سرس الليان، في لفته طيبة وذلك تقديرًا لمجهوداتهم الرائدة وأدائهم المتميز في النهوض والارتقاء بقطاع الصحة، بحضور الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وأعضاء الجمعية.

وأهدى محافظ المنوفية أعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكلى شهادات تقدير، مثمنا الدور الحيوي الذى تقوم به الجمعية في التخفيف ورفع العبء عن كاهل المرضى والحد من ألآمهم ومعاناتهم، مشيدًا بالجهود المبذولة للجمعيات الأهلية في خدمة وتنمية المجتمع والسعى نحو تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبي بكافة عناصره المتكاملة



و أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبي بكافة عناصره المتكاملة لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

و من جانبهم أعرب أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الكلى عن سعادتهم بلقاء محافظ المنوفية وحرصه على تكريمهم وعلى رأسهم الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، مثمنين دوره الرائد والمبذول لتبنيه خطة طموحة لتطوير القطاع الطبي والنهوض بكافة المشروعات الصحية، فضلًا عن التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة للتوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، وكذا إقامة العديد من المنشآت الطبية الجديدة والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بالمحافظة.