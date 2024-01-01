الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوزع مواد غذائية وبطاطين على نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف

محافظ المنوفيه
محافظ المنوفيه

حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على زيارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف "كبار بلا مأوى " للاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء وتوفير حياة كريمة لهم.

 

ووسط أجواء من الفرحة والزغاريد، قدم محافظ المنوفية التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة حلول العام الجديد 2024 داعيا الله عز وجل أن يكون عاما سعيدا على العالم بأجمعه، موجها بصرف 50 ألف جنيه  كدعم من المحافظة  لسد احتياجات الدار من أغذية ومستلزمات للإيواء وتوفير ملابس للنزلاء ورفع كفاءة المؤسسة.


وأجرى المحافظ حوارا مفتوحا مع النزلاء اطمئن فيه على مستوى الخدمات المقدمة إليهم والتعرف على احتياجاتهم للعمل على توفيرها، كما قام بتوزيع مواد غذائية وعينية وبطاطين على نزلاء الدار دعمًا لهم وتلبية متطلباتهم وإحتياجاتهم، موجها بتنظيم قوافل طبية بمختلف التخصصات لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء وذلك بالتنسيق مع جامعة المنوفية، يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

 


من جانبه أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعى، أن الدار تضم (57) نزيل من الرجال والسيدات ويتم تقديم الرعاية لكبار  السن والمشردين بلا مأوى الذين يتم ايداعهم عن طريق وحدة التدخل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لهم من خلال فرق عمل متنقلة تجوب المحافظة.


وأشاد محافظ المنوفية بدور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في المساهمة في تقديم الدعم اللازم لتلك الفئات، موجهًا القائمين على إدارة الدار بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه للنزلاء وحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم. هذا وقد حرص نزلاء الدار علي إلتقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية تقديرًا لدوره البارز ورعايته الشاملة لهم.

المنوفية مؤسسة الرعاية الاجتماعية مدينة منوف توزيع بطاطين ومواد غذائية صرف 50 ألف جنيه للنزلاء

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ"الهندسة الإلكترونية"

محافظ المنوفية يفتتح مدرسة خديجة بكير للتربية الفكرية بتكلفة 10 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟