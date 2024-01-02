إسعاد يونس تتحدث عن دورها فى فيلم "عصابة عظيمة" وعلاقتها بالمكفوفين (فيديو)

في أولى حلقات برنامجها "صاحبة السعادة" الذي يعرض على قناة dmc، كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن سبب اختيارها لفيلم "عصابة عظيمة" الذي تلعب فيه دور امرأة فقدت بصرها.

وأوضحت أنها أعجبت بالشخصية وبما فيها من تحدي وابتكار، وأنها لم تردد في قبول العرض رغم أنها تعاملت مع المكفوفين في أفلام سابقة، مؤكدة أن الفيلم يعطي احترامًا لقدراتهم الخاصة.

وقالت إن الشخصية التي تجسدها كانت رياضية وحاصلة على ميدالية أولمبية، وأنها تستطيع تحديد المسافات بواسطة سمعها ولمسها واتجاه الريح، وأنها اكتسبت هذه القدرات قبل أن تتعرض لحادث أفقدها نظرها.

وأضافت إسعاد يونس، أن الفيلم يتناول موضوع الدفاع عن الأرض والعرض والوطن والبيت، وهو موضوع يهمنا جميعًا، مشيرة إلى أنها تربطها علاقة قوية بأصدقائها المكفوفين، وخاصة عمار الشريعي وعمرو سليم، وأنها تعلمت منهم الكثير عن قوتهم الخارقة وقدرتهم على تحقيق أشياء بكل سهولة، وأنها لا تصدق ما يفعلونه.

وذكرت إسعاد يونس، أنها استضافت في هذه الحلقة عددًا من نجوم الفيلم، منهم كريم عفيفي ومحمد محمود، وفرح الزاهد، ورنا رئيس، وعنبة، بالإضافة إلى وائل إحسان مخرج الفيلم.