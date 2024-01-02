فرح الزاهد وكريم عفيفى يكشفان عن شخصيتهما فى "عصابة عظيمة" (فيديو)

تحدث الفنانان فرح الزاهد وكريم عفيفي، عن تجربتهما في فيلم "عصابة عظيمة"، الذي سيعرض في دور السينما ابتداء من الرابع من يناير الجاري.

وأوضحت فرح الزاهد، في حوار خاص مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، والذي عُرض على شاشة "dmc"، مساء الاثنين، أن شخصيتها في الفيلم تعكس جانبا من شخصيتها الحقيقية، حيث تلعب دور سيدة تتمتع بالطموح والتفاؤل، وتهتم بعائلتها رغم اختلافها مع زوجها في بعض الأمور.

ومن جانبه، قال كريم عفيفي، إن شخصيته في الفيلم تتميز بالكوميديا السوداء، وتتوازن بين الفرح والحزن، وأنه حاول تقديمها بشكل متزن ومقنع، وأشار إلى أن شخصيته تمثل رجلا طيبا ولكنه ضعيف الشخصية، ولا يستطيع تحمل المسئولية أمام زوجته وابنته.

ويشارك في بطولة فيلم "عصابة عظيمة"، إسعاد يونس، محمد محمود، رنا رئيس، عنبة، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وآخرون، وهو من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج وائل إحسان، وتدور قصة الفيلم حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، تقوم بدورها إسعاد يونس، والتي تتعرض للنصب مع ابنها (كريم عفيفي)، فيضطرون إلى تشكيل عصابة لاسترداد حقهم.