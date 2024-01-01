الإحصاء: قفزة فى صادرات السلع الغذائية المصرية خلال 2023

حققت الصادرات الغذائية المصرية نمو بنسبة 16.7%، لتقفز إلى 3.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023 مقابل 2.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 491.9 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



ارتفاع الصادرات الغذائية

أشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات شيكولاتة ومحضرات غذائية جاءت فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر الغذائية، والتى ارتفعت إلى حدود 115.8 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 79.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 36.3 مليون دولار بنسبة 45.7%، يليها صادرات خضر وفواكه وأثمار قشرية بقيمة 68.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 43.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 24.3 مليون دولار بنسبة 55.3%.



تضاعفت صادرات المكرونة والزيتون والخضر

كما أظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من مكرونة إلى 66.8 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 32.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 34.5 مليون دوار بنسبة 107%، وتضاعفت صادرات خليط عصائر فواكه وخضر إلى 43.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 16.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 26.7 مليون دولار بنسبة 157.2%.

كما تضاعف صادرات زيتون بدون نوى بنسبة 119.9% لتصل إلى حدود 45.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 20.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قيمتها 24.8 مليون دولار.