اقتصادية "النواب" تكشف عن إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم (فيديو)

قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب على الحكومة أن تحارب التضخم بسرعة لأنه من أبرز المشاكل التي تواجه المواطن المصري.

وأضاف الصعيدي، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الحكومة أعلنت عن 7 سلع استراتيجية تخضع لقانون حماية المستهلك ولا يجوز تخزينها أو احتكارها أو التلاعب بأسعارها، وهو إجراء سينظم السوق ويحتاج إلى رقابة فعالة من الدولة والحكومة، ودعا الحكومة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق.

وشرح الصعيدي، أن قانون حماية المستهلك يلزم المنتجين بوضع الأسعار على السلع، وأنهم طالبوا جهاز حماية المستهلك بتطبيق هذا القانون، وأن المواطن له دور في التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة، وأن زيادة الإنتاج من السلع سيزيد العرض ويخفض الأسعار.