الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": الولايات المتحدة كانت تسعى لخفض كثافة العمليات العسكرية بغزة

غزة
غزة

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الولايات المتحدة كانت تدفع نحو التحول التدريجي للقتال في غزة أو خفض كثافة العمليات العسكرية من خلال زيارة مسئوليها لإسرائيل والاتصالات الأمريكية المكثفة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطة الأمريكية تؤكد أن العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون أقل كثافة، أي يجب أن تركز العمليات الإسرائيلية على تصفية قيادات بعينها من حماس من خلال عمليات خاصة أو من خلال ضربات ذكية تستهدف مناطق لتخزين الأسلحة أو اختباء حماس وهذه هى العمليات التي ترغب الولايات المتحدة في رؤيتها. 

وأكد أن هذه العمليات تتم من خلال جنود العمليات الخاصة وليس كل الجنود، مشيرًا إلى أن مسئولًا أمريكيًا، قال لرويترز، إن هذا لا يعني توقف القتال فإن القتال في شمال غزة وجنوبها سيبقى كما هو.

سحب أمريكا حاملة طائرتها

وأشار إلى أن أمريكا قررت سحب حاملة طائرتها من شرق المتوسط وأنها ستعود لمينائها الرئيسي وذلك لإطمئنان أمريكا أن القتال يتجه نحو التخفيف وأن هناك مرحلة انتهت من القتال.

مراسل القاهرة الاخبارية الولايات المتحدة العمليات العسكرية خفض كثافة إسرائيل سحب حاملة طائرتها

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