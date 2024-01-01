سعيد شاهين: إسرائيل لم تحقق أيًا من أهداف حربها على غزة

قال سعيد شاهين، أستاذ الإعلام بجامعة الخليل، إن إسرائيل لم تحقق أيًا من أهداف حربها على غزة، فقوات الاحتلال لم تحقق أي نصر حتى الآن، سوى تدمير بيت يحيى السنوار والعثور على حذائه.

وأضاف “شاهين” خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مطالبة مجلس الوزراء الإسرائيلي بتحديد أهداف الحرب والذهاب ناحية الشمال يؤكد أن الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه أهداف يحارب من أجلها ولإنهاء كل مظاهر الحياة وقتل المدنيين بغزة.

أمريكا أعلنت تأييدها لإسرائيل منذ اللحظة الأولى

وتابع، أنه منذ اللحظة الأولى لأحداث 7 أكتوبر، أعلنت أمريكا عن موقفها المنحاز بالكامل لـ إسرائيل وروايتها وأيدت حربها ضد غزة، ولكنها أعطتها مهلة لتنفيذ أهدافها ولكن إسرائيل لم تحقق أيًا من أهدافها وأجهزة الأمن الإسرائيلية فشلت في تقدير التنظيم والقدرات التي تمتلكها حماس وباقي الفصائل الفلسطينية.

وأكد أن إسرائيل لم تعد قادرة على تحقيق أي نصر في غزة حتى لو منحتها أمريكا وقتًا إضافيًا لتحقيق أهدافها.