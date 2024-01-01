الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سعيد شاهين: إسرائيل لم تحقق أيًا من أهداف حربها على غزة

غزة
غزة

قال سعيد شاهين، أستاذ الإعلام بجامعة الخليل، إن إسرائيل لم تحقق أيًا من أهداف حربها على غزة، فقوات الاحتلال لم تحقق أي نصر حتى الآن، سوى تدمير بيت يحيى السنوار والعثور على حذائه.

وأضاف “شاهين” خلال تصريحاته لبرنامج  "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مطالبة مجلس الوزراء الإسرائيلي بتحديد أهداف الحرب والذهاب ناحية الشمال يؤكد أن الجيش الإسرائيلي  لم يعد لديه أهداف يحارب من أجلها ولإنهاء كل مظاهر الحياة وقتل المدنيين بغزة.

أمريكا أعلنت تأييدها لإسرائيل منذ اللحظة الأولى

وتابع، أنه منذ اللحظة الأولى لأحداث 7 أكتوبر، أعلنت أمريكا عن موقفها المنحاز بالكامل لـ إسرائيل وروايتها وأيدت حربها ضد غزة، ولكنها أعطتها مهلة لتنفيذ أهدافها ولكن إسرائيل لم تحقق أيًا من أهدافها وأجهزة الأمن الإسرائيلية فشلت في تقدير التنظيم والقدرات التي تمتلكها حماس وباقي الفصائل الفلسطينية.

وأكد أن إسرائيل لم تعد قادرة على تحقيق أي نصر في غزة حتى لو منحتها أمريكا وقتًا إضافيًا لتحقيق أهدافها.

سعيد شاهين الأهداف إسرائيل للحرب غزة نصر مجلس الوزراء الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تقرر سحب بعض قواتها بغزة ومسئول أمريكى يصفها بالتحول

خبير علاقات دولية: إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين لتصفية القضية

المخطط السرى.. لماذا تتعمد إسرائيل تدمير قطاع غزة بالكامل؟

إسرائيل تثير ملف تهجير الفلسطينيين إلى مصر مجددًا.. وسكان غزة يرفضون الرحيل

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

نيويورك تايمز: زيارة بايدن إسرائيل ورطت واشنطن فى العدوان على غزة

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

"بوليتيكو": إسرائيل تبدأ فى خطة المساعدات القبرصية لغزة.. وتواصل قصفها العنيف للقطاع

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

“جوزى كان بخيل”.. حكاية "سماح" أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة