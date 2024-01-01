شركة منصات للتطوير العقارى تحصل على تراخيص مشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية الجديدة

م. أحمد مسعود: بوديا تاور أول مبنى تجارى ادارى طبى موفر للطاقة فى العاصمة الإدارية

المشروع يقع فى واحدة من أفضل المواقع الاستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة على محور محمد بن زايد

انجزنا اكثر من 40% من الاعمال الانشائية بمشروع بوديا تاور

م. تامر فؤاد: كافة الأعمال الإنشائية داخل المشروع تتم بأعلى درجة من المواصفات القياسية والعالمية

نتعاون مع افضل الشركاء الاستراتيجيين العالميين في مختلف التخصصات في مشروعاتنا

‎أعلنت شركة منصات للتطوير العقاري، عن حصولها على رخصة البناء الخاصة بتنفيذ مشروع بوديا تاور بالعاصمة الادارية المكون من ٣ بدروم " الميكانيكال باركينج " وارضي و٢٥ دور بارتفاع ١١١ متر طبقا للمواصفات الخاصة بشركة العاصمة وطبقا للمواصفات الخاصة بشهادتي leed وfitwel الدولية.

من جانبه قال المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، أن الشركة انتهت من استخراج التراخيص الخاصة بمشروع بوديا تاور العاصمة الإدارية، والذى يقع فى واحدة من أفضل المواقع الاستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة على المحور الشمالى لمحمد بن زايد، وبأطلاله مباشرة علي مسجد مصر والنهر الأخضر ومحطة المونوريل ويعد «بوديا تاور» أول مبنى تجارى ادارى طبى موفر للطاقة فى العاصمة الإدارية، تم تصميمه وفق أحدث نظم الانشاءات الحديثة، التى تعتمد على تكنولوجيات البناء الذكي صديق البيئة، وهو يعد أحد أطول الأبراج التجارية والإدارية والطبية، حيث يصل ارتفاعه إلى 25 طابقا، بالإضافة للدور الأرضى والبدروم مكون من 3 مستويات.



وأضاف المهندس أحمد مسعود، أن الشركة لم تتوقف عن التنفيذ لحين استخراج التراخيص، بل بدأت فى أعمال الحفر فى اليوم الأول لصدور قرار التخصيص، ووصلت الأعمال لنسبة متقدمة، حيث وصلت لاكثر من 40% من الهيكل الخرساني للمشروع،موضحا أن كافة الأعمال الإنشائية داخل المشروع تتم بأعلى درجة من المواصفات القياسية والعالمية، حتى يخرج المشروع فى أفضل صورة ممكنه، للحفاظ على ثقة عملائنا فى السوق العقارى المصرى.



وقال انه علي الرغم من الصعاب التي واجهناها والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ملتزمين بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع والعمل علي مدار 24 ساعة بلا توقف،وتم صب اللبشة الخرسانية النهائية بارتفاع 2.5 متر واجمالي خرسانة مسلحة اكثر من 14،000 متر مكعب وعلي مراحل تبدأ وجارى البدء بالاعمال الخاصة باعمدة البرج.





وأشار إلى أن الشركة استطاعت فى الفترة الأخيرة وبالتزامن مع أعمال الإنشاء، فى إبرام العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات المتخصصة سواء فى التسويق أو جلب علامات تجارية عالمية لمشروعاتنا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك بالنسبة للمكاتب الاستشارية وأعمال التصميمات ليكون مشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية المشروع الأفضل داخل المنطقة بالكامل.

وأكد المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، أن شركة منصات للتطوير العقارى، استطاعت فى فترة قليلة من الزمن، ان تبرهن أنها قادرة على منافسة الشركات الكبرى، واستطاعت أن تستحوذ على ثقة العملاء، وهو ما ظهر بشكل واضح فى الاقبال الكبير الذي شهدته الشركة من العملاء للحجز فى مشروعات الشركة التى تم طرحها فى الفترة الأخيرة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو القاهرة الجديدة.



وأكد المهندس تامر فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة منصات للتطوير العقاري أن شركة منصات للتطوير العقاري تؤمن بأهمية التخصص كأحد عناصر وأسباب النجاح، لذلك أبرمت العديد من الشراكات الإستراتيجية، مع كبار الشركات في مختلف المجالات لتطوير منتجات فريدة من نوعها، حيث وقعت اتفاقية مع شركة برايم بروبيرتز، إحدى شركات التسويق العالمية، وذلك تسهيل عملية بيع العقارات لغير المصريين بالخارج مقابل الجنسية المصرية من خلال طريق استغلال قانون الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار في العقار وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مصر وذلك ما توفره شركة منصات للتطوير العقاري لعملائها.

. كما وقعت اتفاقية مع شركة MEADIS للتعاقد مع العلامات التجارية الكبرى العالمية فى العاصمة الإداراية والقاهرة الجديدة، وبالنسبة للاتفاقيات الأخرى،

وأوضح أن استراتيجية الشركة تؤمن بأهمية التخصص وهو ما جعل الشركة تستعين بالخبرات في كافة مراحل المشروعات الخاصة بنا، حيث أبرمت العديد من الشراكات الإستراتيجية، مع كبار شركات المقاولات العاملة في مجال التشييد والبناء، بالإضافة لأكبر مكاتب الاستشارات والتصميمات الهندسية، من بينها، صبور للاستشارات الهندسية أحد أكبر الشركات الاستشارية الرائدة متعددة التخصصات في مصر والشرق الأوسط. على مدار الـ 65 عامًا الماضية والذي سيكون مسئولا عن الإشراف على التنفيذ، وكذلك شركة مجموعة "التزام" الإماراتية لإدارة الأصول، لتكون المسئولة عن إدارة المرافق والأصول الخاصة بمشروعي "بوديا" و" إيكليبس " وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم أحدث تكنولوجيات إدارة البناء، والمرافق، والعقارات، والطاقة. باستخدام تكنولوجيا البناء الذكية، واحدث التقنيات. بالإضافة لمجموعة متكاملة من الخدمات العقارية في مشروعات بمصر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتضم أكثر من 4000 شخص من الموظفين المتميزين والتي ستكون مسئوله عن إدارة المرافق والأصول.



كما تعاقدت منصات مع شركة "ايهاف - مهندسون استشاريون"، أحد أهم الشركات الرائدة في مصر والوطن العربي في مجالات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات الكبرى وهي الشركة المسؤلة عن إدارة مشروع Podia Tower خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ.

وأكد المهندس تامر فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة منصات للتطوير العقاري، أن شركة منصات للاستثمار العقارى، تأسست على يد مجموعة رجال أعمال من ذوى الخبرة فى مجال التصميمات العالمية وتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى داخل وخارج مصر بمجالات متنوعة فى مجال الاستثمار والتطوير العقارى وحاصلة على شهادات ISO



وتأسست شركة "منصات" عام 2021، كأحد الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن طريق دمج خبرات مؤسسي 5 شركات تطوير عقاري يمتلكون سابقة أعمال رائدة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري على مدار عشرات السنين.

