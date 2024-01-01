أمين سر "حقوق الشيوخ" عن انضمام مصر رسميًا لـ"بريكس": يخلق فرص عمل

ويزيد حجم التبادل التجاري...

قالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن انضمام مصر لـتجمع البريكس يعد من أحد انجازات القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة، فانضمام مصر فرصة جيدة لفتح أسواق خارجية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين دول التجمع.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ فى تصريحات لها، أن مجموعة البريكس تضم عددًا من الدول الكبرى، وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويعد بمثابة نقلة حقيقة للاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الاستثمارات لأنه يستحوذ على 25% من صادرات العالم.

تحفيز الاستثمار

وأوضحت "إسحق" أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت العديد من الإنجازات في جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بتقديم تسهيلات للمستثمرين، من أجل تحفيز الاستثمار في كل المشروعات، فضلًا عن إسهامه في تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة التي عانينا منها مؤخرًا، وأيضًا في مواجهة الأزمات العالمية، وخفض الطلب على الدولار، لأن التجمع يعمل على إنشاء أنظمة بديلة وعملة رقمية مشتركة بين دول الأعضاء.

وأشارت إلى أنه من أهم المكاسب التي تحققها الدولة العربية بعد انضامها إلى تجمع البريكس هو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، والسبب يرجع بأن التعامل بين الدول الأعضاء يكون بالعملة المحلية وليس بالدولار، الأمر الذي يخفف الضغط على العملة الصعبة مما يسهم في توفير مواد الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.