الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب مصر أكتوبر: انضمام مصر لـ "بريكس" يعزز التواجد فى الساحة العالمية

جيهان مديح
جيهان مديح

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن انضمام مصر لتجمع دول بريكس رسميًا سيعود بمكاسب اقتصادية وسياسية عديدة على الدولة المصرية، مؤكدة أن من أبرز المكاسب التى ستحققها مصر بعد انضمامها لمجموعة بريكس، هو العمل على زيادة التبادل التجارى مع دول المجموعة.

التعاون الاقتصادى بين مصر ودول المجموعة

وأضافت مديح، في بيان لها، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يعزز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول المجموعة فى مجالات تواكب استراتيجية الدولة المصرية، كما أنه سيسهم في فتح قنوات استثمارية جديدة، موضحة أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس سيعزز من تواجدها على الساحة العالمية.

وأوضحت أن تجمع دول بريكس يعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم، التي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، مؤكدًا أن انضمام مصر لهذا التجمع يعد خطوة مهمة للاقتصاد المصري حيث يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد.

تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر أن تجمع دول بريكس تجمع قوي، وانضمام مصر له سيسهم في تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع، من خلال تبادل الخبرات، وإتاحة المجال لخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات، كما أنه سيعمل على تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع علينا.

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