الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يستهل العام الجديد بتفقد مبنى الوزارة لمتابعة سير العمل

وزير التعليم
وزير التعليم

استهل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، العام الميلادي الجديد بإجراء جولة تفقدية لمبنى الوزارة لمتابعة سير العمل بالإدارات المركزية المختلفة والوقوف على مراحل تنفيذ خطط العمل وتعزيز روح العمل والتعاون في الوزارة وتقديم التهنئة بمناسبة العام الجديد.

وقد تقدم الدكتور رضا حجازى بالتهنئة للعاملين بالوزارة بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2024، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الموظفين في سبيل تحقيق رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي والنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر.

وتفقد وزير التربية والتعليم مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة، حيث تفقد مكاتب مستشارى تنمية المواد الدراسية، وإدارة الشئون المالية، والكمبيوتر التعليمى، والمخزون السلعى، والتعاقدات، وعددًا من مكاتب العاملين، حيث تابع انتظام سير العمل وتنفيذ آلياته.

وخلال تفقده الإدارة المركزية لشئون الكتب، أكد الوزير أهمية متابعة حصر كتب المفاهيم الخاصة بالثانوية العامة، وسد العجز فى الأعداد التى تحتاجها المديريات التعليمية.

وكان قد وقع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والتي يمثلها الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس مجلس إدارة الجمعية، بشأن نشر الوعي الصحي، وتعزيز قيم الانتماء للوطن والتدريب على مهارات التفكير العلمي والإبداعي الناقد.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن التعليم  قضية وطن؛ مشيرًا إلى أن دعم العملية التعليمية مسئولية كافة الجهات والمؤسسات العاملة في مجالات التعليم والتنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير المنظومة من خلال شراكات مع الوزارات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن هناك علاقة وطيدة بين مستوى التعليم والإنجاب، لذا تبذل الوزارة جهودًا كبيرة لتوعية الطلاب في المدارس بالمفاهيم التي تفيدهم في حياتهم المستقبلية لتصبح هذه المفاهيم بمثابة قناعات راسخة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف فى خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ إعداد الفرد للحياة والتعلم للمستقبل، مضيفًا أن هذه الخطة ترتكز على ثلاثة برامج للحكومة وهى بناء الإنسان والتشغيل، وأهداف التنمية المستدامة، بجانب تركيز المناهج على دراسة القضايا الهامة مثل الأمن المائي والأمن البيئي والقضية السكانية، حيث يتم دراستها باستمرارية حتي يتعمق أثرها داخل الطلاب، معرفيًا ومهاريًا ووجدانيًا، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع المجلس القومي للسكان لوضع إطار عام لدراسة هذه الموضوعات والقضايا الهامة، بالإضافة إلي تنظيم ندوات لمناقشة وتوعية الطلاب بها.
 

رضا حجازي وزير التربية حجازي الإدارة المركزية المؤسسات

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