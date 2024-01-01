الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف تنجح مصر في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة؟

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

 قال الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس شركة العربية للأدوية السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه من أجل أن تنجح مصر في زيادة الصادارات  يجب أن تشجع الحكومة التعاون بين القطاع العام والخاص من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتحفيز الاستثمارات في مجالات محددة.

 

توفير الدعم المالي

وأوضح لـ “الدستور”، أنه يجب أن تقدم الحكومة الدعم المالي والمساعدات للصناعات المحلية من خلال مختلف البرامج والصناديق التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والتطوير.

وذكر أن تحفيز الصناعة المحلية في مصر تواجه العديد من التحديات مثل نقص الكفاءات الفنية والتقنية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.

 

وأكد أن تحفيز الصناعة المحلية في مصر تعتبر أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن المهم أن تستمر الجهود المبذولة لدعم الصناعات المحلية وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا السياق من خلال توفير البيئة المناسبة من الاتفاقيات الحالية والمستقبلية لتسهيل دخول منتجاتها إلى الأسواق العالمية وتخفيض الحواجز التجارية.

 

 تقديم الدعم والتمويل للصادرات

 

وأوضح أنه يمكن للحكومة تقديم الدعم المالي والتمويل للشركات المصدرة لتمكينها من توسيع نطاق صادراتها وتحسين تواجدها في الأسواق العالمية.

 

 تطوير القوى العاملة

 

وِأشار إلى أن تطوير القوى العاملة وتوفير التدريب المناسب للعمال يمكن أن يؤدي إلى تحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات المصرية المصدرة.

 

الدعم الحكومي والتشريعات الملائمة

 

وأكد أن تحقيق النجاح في زيادة الصادرات يتطلب وجود دعم حكومي فعال وتشريعات مناسبة تسهل عملية التصدير وتقلل من التكاليف والمعاملات البيروقراطية.

 

الاستثمار في التسويق والترويج

 

وأوضح أنه يجب على الشركات المصرية المصدرة الاستثمار في جهود التسويق والترويج لمنتجاتها في الأسواق الدولية لزيادة الوعي بالعلامة التجارية المصرية وزيادة حجم الصادرات.

 

وأوضح أن تحفيز وزيادة الصادرات في مصر يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لتبني استراتيجيات شاملة تعزز تنويع وجودة المنتجات المصرية على الساحة الدولية وتزيد من تواجدها في الأسواق العالمية.

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