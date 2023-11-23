ياسر الجالس: تطوير "مصر للألومنيوم" يسهم في زيادة حجم الصادارات المصرية

قال المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن تطوير شركة مصر للألومنيوم يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادارات المصرية فهي تعتبر من أكبر الشركات التي تسهم في توفير فرص عمل للعديد من المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات وتحسين صادرات البلاد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير الشركة يسهم في تعزيز الصناعة المصرية بشكل عام. وتحسين تقنيات الإنتاج والجودة سيعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الألومنيوم العالمي، ويسهم في تعزيز القطاع الصناعي وتحسين توازن الميزان التجاري.

وأكد أن تطوير الشركة يعزز الاستدامة والحفاظ على البيئة باعتبار الألومنيوم من المواد الهامة في الصناعات المختلفة، فإن تطوير عمليات الإنتاج لتكون أكثر كفاءة وصديقة للبيئة يعزز دور الشركة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يعد أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لتأثيره الإيجابي على الاقتصاد المصري، والصناعة المحلية، والبيئة، ويعزز مكانة مصر على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يساهم في تعزيز الابتكار والبحث والتطوير. من خلال استثمار في التكنولوجيا وتطوير العمليات، يمكن للشركة أن تبقى في طليعة الابتكار وتطوير منتجات جديدة وعمليات إنتاج أكثر كفاءة، مما يعزز تنافسيتها على المستوى العالمي.

وأكد أن تطوير الشركة يسهم في تحسين جودة المنتجات وتوسيع نطاق منتجاتها. وهذا يعزز قدرتها على التوسع في الأسواق الجديدة وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة الألومنيوم.

وأوضح أنه يجب التأكيد على أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يعتبر أمرًا ضروريًا للحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق، وضمان استمراريتها على المدى الطويل كشركة مستدامة ومبتكرة.

وأوضح أن مساهمة صادرات الألومنيوم في جلب الدولار لمصر تعد من الأمور الحيوية حيث أن صادرات الألومنيوم تلعب دورًا حيويًا في تعزيز العملة الصعبة وجلب الدولار للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى السوق العالمي، فإن الطلب على الألومنيوم ومشتقاته يزداد باطراد نظرًا لاستخداماته الواسعة في الصناعات المختلفة مثل الصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعة النقل وغيرها. وبفضل جودة منتجاتها وتوجهها نحو التصدير، تستطيع شركة مصر للألومنيوم وشركات أخرى في هذا القطاع جلب كميات كبيرة من الدخل بالعملة الصعبة من صادرات الألومنيوم.

وأكد أنه بجانب العائدات المالية، تلعب صادرات الألومنيوم دورًا حيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التوازن التجاري لمصر. وبالتالي، فإن تعزيز صادرات الألومنيوم يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوق العالمي ويدعم استقرار العملة ويسهم في تعزيز القدرة الشرائية للجنيه المصري.