تعرف على عدد سكان مصر بنهاية 2023 وبداية العام الجديد 2024

انتهي العام 2023، مسجلا عدد السكان في مصر بلع 105ملايين 854 ألفا 652 نسمة، وذلك وفقا للساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ومع بداية عام 2024 نستقبل المولود 105ملايين و854 ألفًا و653 نسمة؛ ليكون بذلك أول مولد في العام الجديد.

وتحتل جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 105.6 مليون نسمة، حيث تمثل 7.3% من جملة عدد سكان إفريقيا و1.4% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالميًا والثالثة إفريقيًا من حيث عدد السكان، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.