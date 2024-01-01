الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد أمين عن أحداث غزة: أتألم للأرواح التى فقدت

أحمد أمين
أحمد أمين

عبر الفنان أحمد أمين، عن سعادته بالتكريمات التي حاز عليها في 2023، مؤكدًا أنه يوجد عناصر أخرى في العمل الممثل يكون مسنودًا بها مثل الكتابة والإخراج والعناصر الأخرى وأنه أحب الاتنين وشعر أنهما يقدمان شيئًا للناس سواء كوميدي أو جاد وتعب فيهما.

 

 وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمر الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الجيد في 2023 أن صحته جيدة، ولكن الأحداث التي تحدث في الوطن العربي  وبالأخص غزة، تجعله يتألم بسبب الأرواح التي فقدت والتي أفقدته جزء من البهجة.

 

سر نجاح أعماله

وأكد أن سر نجاح أعماله هو أنه يصدق الأشياء ويحبها وعندما يحبها تخرج أجمل، مشيرًا إلى أنه لن يقدم شيئًا في رمضان هذا العام لأنه يصور برنامج عن صناعة الكوميديا ويستضيف فيه نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.

 

وأشار إلى أنه خريج فنون جميلة قسم تصوير وأنه بذلك يكون أقرب للنقاشة من الهندسة، وذلك ردًا على حديث الإعلامي عمر الليثي ووصفه بالمهندس أحمد أمين.

أحمد امين غزة البهجة سر نجاح أعماله

مواد متعلقة

تضامنًا مع أحداث غزة.. إقبال طفيف على هدايا عيد الميلاد (صور)

تجار سوق المنشية: التضامن مع أحداث غزة يقلل حجم مبيعات هدايا الكريسماس

محمد فراج: "أنا عايز أعمل حاجة عن أحداث غزة ومعايا ورق"

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان حاضرًا فى قلب أحداث غزة

محللة ساسية: أحداث غزة عززت التأييد الشعبى للرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة 2024

أحمد أمين يعود لخشبة المسرح بعمل جديد وينتظر عرض "الورشة"

الأكثر قراءة

عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض اليوم الإثنين 1-1-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة