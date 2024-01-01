أحمد أمين عن أحداث غزة: أتألم للأرواح التى فقدت

عبر الفنان أحمد أمين، عن سعادته بالتكريمات التي حاز عليها في 2023، مؤكدًا أنه يوجد عناصر أخرى في العمل الممثل يكون مسنودًا بها مثل الكتابة والإخراج والعناصر الأخرى وأنه أحب الاتنين وشعر أنهما يقدمان شيئًا للناس سواء كوميدي أو جاد وتعب فيهما.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمر الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الجيد في 2023 أن صحته جيدة، ولكن الأحداث التي تحدث في الوطن العربي وبالأخص غزة، تجعله يتألم بسبب الأرواح التي فقدت والتي أفقدته جزء من البهجة.

سر نجاح أعماله

وأكد أن سر نجاح أعماله هو أنه يصدق الأشياء ويحبها وعندما يحبها تخرج أجمل، مشيرًا إلى أنه لن يقدم شيئًا في رمضان هذا العام لأنه يصور برنامج عن صناعة الكوميديا ويستضيف فيه نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.

وأشار إلى أنه خريج فنون جميلة قسم تصوير وأنه بذلك يكون أقرب للنقاشة من الهندسة، وذلك ردًا على حديث الإعلامي عمر الليثي ووصفه بالمهندس أحمد أمين.