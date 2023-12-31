تواضروس: زيارتي للقدس كانت شجاعة وفتحت الطريق للأقباط المصريين (فيديو)

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أن زيارته للقدس في عام 2015 كانت قرارًا شجاعًا ومدروسًا، وأنها ساهمت في تشجيع الأقباط على زيارة الأراضي المقدسة والتبارك منها، مؤكدا أن الأقباط لا يزورون إسرائيل بل يزورون القدس فقط، وأنهم يعودون إلى مصر محملين بالبركات والنعم.

وقال البابا، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة CBC، إن زيارته للقدس أحيت الحضور القبطي المصري هناك، وأنها أظهرت أهمية وجود مطران مصري في القدس، وأن رؤية المسؤول الكنسي تحتاج إلى شجاعة ورؤية واسعة.

وأوضح البابا تواضروس أن الكنيسة القبطية توسعت خارج مصر بشكل كبير، وأنه يوجد الآن 38 أسقفا في دول مختلفة، مقارنة بأسقفين فقط في عهد البابا شنودة الثالث في عام 1971، وأن هذا التوسع يستلزم وجود هيكل كنسي واضح، يضمن الرعاية الروحية للشعب القبطي في كل مكان.