لماذا تراجعت ثقة الأمريكيين فى سياسة بلدهم؟

كشف كريج كارتز، الباحث في الشئون الأمريكية، سبب ثقة الأمريكيين في سياسة بلدهم.

وقال خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الولايات المتحدة لديها العديد من المشاكل مع السياسيين في هذه الأيام، لا يوجد توافق، فهناك تضارب بين الأحزاب، يؤدي إلى غضب في الشارع الأمريكي وعدم ثقة الشعب في أي من الطرفين.

ولفت إلى أن الجمهوريين لا يتفقون فيما بينهم، وحزب اليمين لا يتفق مع الجمهوريين، وبالنسبة للحزب الديمقراطي، فإن الجانب التقدمي ينتقد الإدارة والسياسات، وهذا يدفع المصوتين في الانتخابات للتضارب، ويؤدي إلى عدم وجود ثقة.

وأكد أن الجانب التقدمي ينتقد بشدة إدارة بايدن، ولا يؤمنون بأن إدارة بايدن تعمل بشكل كاف، يختلفون مع منهج إدارة بايدن، ويرون أنه أدى إلى اضطراب داخل الحزب.