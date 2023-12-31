الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالفتاح البرهان: سنحتفل بالاستقلال الحقيقى بعد القضاء على المتمردين

الفريق أول عبدالفتاح
الفريق أول عبدالفتاح البرهان

وجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، التحية للشعب السوداني الذي وقف إلى جانب جيشه، وقال إن مساندتكم للقوات المسلحة هي الوقود والزاد للقضاء على الجماعات الإرهابية.

وأضاف خلال كلمة متلفزة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "تحية للشعب السوداني الذي وقف إلى جانب جيشه، بكم ومعكم سننتصر على الخونة ونحرر السودان من أياد العملاء والخونة والمرتزقة".

ولفت إلى أنه كثرت دعاوى لا للحرب ونعم للتفاوض، والبحث عن طريق لإيقاف الحرب، وقال إن طريق إيقاف الحرب واحد، وهو خروج الميليشيا من ولاية الجزيرة وبقية مدن السودان، وإعادة كل المنهوبات والمنقولات الحكومية، مؤكدًا أن أي وقف لإطلاق النار لا يتضمن هذا لن يكون ذا قيمة، والشعب السوداني لن يقبل أن يعيش وسط القتلة والمجرمين ومن ساندهم.

وأردف: "سلام منقص أو يسلب كرامة الدولة وإرادة الشعب السوداني لن يكون مقبولًا، وتحية للضباط وللأجهزة الأمنية والمخابراتية، ولشباب وشابات الشعب السوداني، وسنحتفل بالاستقلال الحقيقي بعد القضاء على المتمردين".

 

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