الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

قرار جديد بشأن المتهمين بتهريب ربع مليون قرص مخدر بسفاجا

حبس
حبس

أصدر قاضي المعارضات المختص في محكمة سفاجا بالبحر الأحمر، الأحد، قرارًا باستمرار حبس 9 متهمين بتهريب 250 ألف قرص مخدر حاولوا إخفاءها داخل مكان سري بشحنة يوسفي مصدّرة للخارج 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق بتكليف رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين آخرين في القضية.

وتمكنت جمارك ميناء سفاجا البحري من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة مخبأة في الجيوب السرية داخل أحد البرادات بالمخالفة للقانون  

تبين من التحقيقات أنه بناء على معلومات من إدارة الفحص بالأشعة بجمرك سفاجا، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة داخل سيارة براد، محملة برسالة يوسفى مصدرة إلى السعودية.

تم تشكيل لجنة جمركية بالتنسيق مع من جميع الإدارات لتنفيذ الإخبارية وتفتيش السيارة المبردة تبين وجود جيوب سرية أسفل طبلية البراد وسراديب حديدية محشوة بأكياس معبأة بحبوب لونها بيج بعدد 236 ألف قرص مخدر موزعة على 336 كيسًا داخل كل كيس 1000 قرص مواد مخدرة، وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 100 مليون و800 ألف جنيه.

قاضي المعارضات محكمة سفاجا بالبحر الأحمر حبس 9 متهمين شحنة يوسفي مصدرة للخارج تهريب 250 ألف قرص مخدر

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