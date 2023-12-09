حبس شخصين ضبط بحوزتهما أقراص مخدرة غرب الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلان 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من الاقراص المخدرة بقصدر ترويجها علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بمزاوله نشاطهما الاجرامي بالاتجار بالعقاقير المخدرة في منطقة العامرية غرب الإسكندرية.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وإستهدافهما والقي القبض عليهما بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 20000 قرص مخدر من عقار الترامادول المخدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2000000 جنيه تقريبًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.