الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لنجار لاتجاره في المخدرات بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والمبالغ المالية المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين: إيهاب محمود إسماعيل، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، إمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانونى.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 3111 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.

توصلت التحريات الى قيام المتهم "ن.ر.ل" نجار مسلح، بالاتجار في المواد المخدرة وعرضه كمية من الحشيش بحوزته للبيع، ومن خلال أحد المصادر السرية، تم تحديد مكان المتهم وبحوزته مخدر الحشيش، حال تواجده علي جانب الطريق ممسكا في يده حقيبة، فأسرعت القوة بضبطه وانتزاع الحقيبة من يده، وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي علي عدد 125 طربة حشيش، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد بالمواد المخدرة الإسكندرية لنجار جنايات الإسكندرية

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