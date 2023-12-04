الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الهيروين" يقود سائقًا للسجن المشدد 6 سنوات بالإسكندرية

الهيروين
الهيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط بحوزته، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 18932 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

ضبط المضبوطات

وكشفت التحقيقات عن أن التحريات السرية التي أجرتها إدارة المخدرات دلت إلى قيام المتهم "م.ع.ع"، سائق، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه، ونفاذا لإذن النيابة انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا بيده حقيبة، فتم ضبطه وانتزاعها من يده، وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي عدد 22 لفافة هيروين وميزان وهاتف محمول ومبلغا ماليا، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والميزان لوزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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