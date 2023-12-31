"هنشر صورك عريانة".. تفاصيل محاكمة المتهم بابتزاز فتاة جنسيًا بالجيزة

هددها بنشر صورة عارية لها، وحاول ابتزازها جنسيا وماليا قائلاً لها:"هوزّع صورك عريانة على كل أقاربك وكل مواقع السوشيال ميديا، إذا لم تفعلي ما أريده منكي وهذا ماأثبتته تحقيقات النيابة العامة التي أحالتها إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، وقررت تأجيل محاكمة الطالب المتهم إلى جلسة 18 يناير المقبل.

القرار الذي أصدرته محكمة جنايات الجيزة منذ قليل برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير أمانة السر عصام حسين.

ورد بلاغ في أغسطس الماضي لأجهزة أمن الجيزة يفيد تلقي أحد أقارب الفتاة رسائل تهديد عبر تطبيق الكتروني "واتساب" بإفشاء صورا خاصة بإحدى أقاربه المجني عليها "م.س"، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الصور.

تبين من الفحص والتحري تعدي المتهم على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضائها بأن نقل صورًا شخصية لها في مكان خاص بجهاز من الأجهزة وكان ذلك التعدى مصحوبًا بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه، واستخدامه حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

وثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم والرقم المرسل منه التهديدات يحوي صور ومقاطع مصورة عارية خاصة بالمجني عليها.