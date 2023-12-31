الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"هنشر صورك عريانة".. تفاصيل محاكمة المتهم بابتزاز فتاة جنسيًا بالجيزة

حبس
حبس

هددها بنشر صورة عارية لها، وحاول ابتزازها جنسيا وماليا قائلاً لها:"هوزّع صورك عريانة على كل أقاربك وكل مواقع السوشيال ميديا، إذا لم تفعلي ما أريده منكي وهذا ماأثبتته تحقيقات النيابة العامة التي أحالتها إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، وقررت تأجيل محاكمة الطالب المتهم إلى جلسة 18 يناير المقبل. 

القرار الذي أصدرته محكمة جنايات الجيزة منذ قليل برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير أمانة السر عصام حسين.

ورد بلاغ في أغسطس الماضي لأجهزة أمن الجيزة يفيد تلقي أحد أقارب الفتاة رسائل تهديد عبر تطبيق الكتروني "واتساب" بإفشاء صورا خاصة بإحدى أقاربه المجني عليها "م.س"، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الصور. 

تبين من الفحص والتحري تعدي المتهم على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضائها بأن نقل صورًا شخصية لها في مكان خاص بجهاز من الأجهزة وكان ذلك التعدى مصحوبًا بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه، واستخدامه حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

وثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم والرقم المرسل منه التهديدات يحوي صور ومقاطع مصورة عارية خاصة بالمجني عليها.

جنايات جنوب الجيزة المستشار عادل على سليم ابتزاز جنسي ننشر صور فتاة محاكمة طالب ابتز فتاة

الأكثر قراءة

عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

عاجل.. الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب

عاجل.. مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخى يضرب تل أبيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة