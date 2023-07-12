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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"صور وفيديوهات عارية".. قصة شاب خطط لابتزاز فتاة خليجية مقابل "أيفون"

جريدة الدستور

 خطط شاب يبلغ من العمر 25عامًا لجمع مبلغ من المال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مستغلا فتاة عربية، تعرف عليها منذ فترة ونشأت بينهم علاقة عاطفية ولقاءات، فسولت له نفسه استغلال تلك الصور والفيديوهات التي التقطوها سويًا في عملية ابتزاز، وهدد شقيقة الفتاة بنشر الصور على السوشيال ميديا في حالة رفضها تحويل مبلغ مالي له، ولكن انتهت جريمته بالمحاكمة.

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية شاب يبلغ من العمر 25 عاما إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهديد فتاة ثرية عربية بنشر فيديوهات وصور عارية وخادشة للشرف واستمعت النيابة لأقوال مجري التحريات. 

وكشفت التحريات أن المتهم على علاقة عاطفية مع المجني عليها والتقطا بعض الصور سويا وقام بارسال تلك الصور إلى شقيقتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مبتزا إياها ومهددا إياها بعبارات التهديد بنشر تلك الصور لعائلتها وأصدقائها وطلب منها مبلغ نقدي وقدره عشرة آلاف ريال وهاتف محمول ماركة آيفون وذلك في سبيل عدم نشره لتلك الصور.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد فتاة ثرية خليجية كتابة بإفشاء أمور خادشة لشرفها؛ وهي صورها وفيديوهاتها عارية الجسد والتي سبق أرسلتها إليه، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه مبلغ "عشرة آلاف ريال سعودي".

كما استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً وتعمد  إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر وشقيقتها، وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول.

 

نيابة محاكمة شاب ابتزاز فتاة نيابة أكتوبر

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