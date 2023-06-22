إحالة طالب للجنايات بتهمه ابتزاز فتاة بصور بالمطرية

أحالت النيابة العامة طالب للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ابتزاز فتاة بنشر صور مخلة لها على شبكة الإنترنت بالمطرية.

كشفت أقوال"ن.ت"، 23 سنة، طالبة، بتحصل المتهم على صور مخلة لها وهددها بنشر تلك الصور وارسالها لمعارفها عبر مواقع التواصل وذلك لحملها على أن ترسل له مقاطع مرئية اخرى تظهر بها عارية.

كما تبين من خلال التحريات الأمنية صحة ما جاء باقوال المجنى عليها من تحصل المتهم على صور مخلة لها وهددها بنشر تلك الصور مستخدما حساب إلكترونى ببيانات وهمية لحملها على أن ترسل له مقاطع مرئية اخرى تظهر عارية بها.