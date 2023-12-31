الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد الحكيم راجح: 2023 كان عام الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية بامتياز (فيديو)

تغير المناخ
تغير المناخ

قال عبد الحكيم راجح، وكيل وزارة المياه والبيئة اليمنية، إن عام 2023 كان عام الكوارث الطبيعية بامتياز، خاصة في المنطقة العربية، والكثير من مناطق العالم أيضا، مشيرا إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية تلعب دورا كبيرا، خاصة الانبعاثات العالية للغازات مثل ثاني أكسيد الكربون، والتي تسببت فيها الدول الصناعية بشكل واضح.


وأضاف راجح، خلال مداخلة بالفيديو عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الدول لم تفي بالتزاماتها نحو الدول الضعيفة والمتأخرة، وما يتم تداوله داخل المؤتمرات العالمية للمناخ هي مجرد وعود واهية لم تأتي نتائجها.

 

وواصل: "أحيانا تأتي الكوارث المناخية نتيجة ممارسات بشرية، كما أن اليمن تضررت بشدة من أزمة التغيرات المناخية هذا العام، فضلا عن ما تعرضت له الدول العربية مثل ليبيا والمغرب من ظواهر مناخية متطرفة".

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