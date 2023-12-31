الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التضامن" تطلق سيارات تكنولوجية لتقديم خدماتها بالقرى والنجوع.. خليل محمد يوضح

خليل محمد
خليل محمد

قال خليل محمد، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجية بـوزارة التضامن، إن الوزارة توفر سيارات تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، منذ شهر وهدفها التواصل مع الأهالي في القرى والنجوع وتقديم الخدمات لهم بكافة المواقع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن السيارات تيسر على المواطنين الإجراءات وتقديم الخدمات مثل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج فرصة، وخدمات تكافل وكرامة.

وأكد أن سيارات وزارة التضامن تتوافر في 10 محافظات، القاهرة والجيزة والغربية والبحيرة والدقهلية وبورسعيد والفيوم والمنيا وسوهاج وقنا، ولم نقتصر على هذه المحافظات ولكن حملة "بالوعي مصر هتتغير"، كانت في البحيرة وكانت بالصدفة سيارات التضامن متواجدة ابلمحافظة وتم تسجيل خدمات ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات المتكاملة.

تقديم خدمات وزارة التضامن بالشرقية غدا

وأشار إلى أن المحافظات الأخرى التي لا تتوفر فيها هذه السيارات مثل الشرقية والتي ستحتفل بحملة "بالوعي مصر هاتتغير" غدًا سيتم توفير السيارات هناك لا ستخراج كافة خدمات الوزارة.

خليل محمد وزارة التضامن سيارات تكنولوجية الخدمات الحكومية القرى النجوع

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