الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: 1.4 مليون فلسطينى نزحوا بسبب القصف الإسرائيلى ويعيشون فى منشآتنا

غزة
غزة

قالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، اليوم الأحد، إن حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة، ويعيشون في منشآتنا بجميع أنحاء القطاع.

وأضاف "توما": "أصبحت المرافق في الشمال مزدحمة كل ساعة، ويستمر الناس في القدوم. إنها ممتلئة تمامًا ولذلك بدأ الناس في اللجوء إلى مناطق خارج هذه المرافق بما في ذلك الحدائق، في العراء، والعديد منهم ينامون في سياراتهم".

وتابعت: "لقد سجلنا 180 استهدافًا لمنشآتنا، بعضها أُصيب بشكل مباشر، ونتيجة لهذه الضربات، قُتل ما لا يقل عن 300 شخص كانوا يحتمون في هذه المرافق وأُصيب حوالي ألف شخص".

تطورات الأوضاع في غزة 

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وزير إسرائيلي يدعو بمزاعم عودة المستوطنين إلى قطاع غزة بعد الحرب

وبحسب ما ورد، دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد الحرب، وقال إنه ينبغي تشجيع السكان الفلسطينيين في غزة على الهجرة. 

وقال سموتريتش لراديو جيش الاحتلال الإسرائيلي ردًا على سؤال حول احتمال إعادة بناء المستوطنات في غزة: "من أجل تحقيق الأمن، يجب علينا السيطرة على المنطقة، ومن أجل السيطرة على المنطقة عسكريًا لفترة طويلة، نحتاج إلى وجود مدني".

وسبق أن أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ووزارة الصحة عن أن وزيرًا سابقًا في السلطة الفلسطينية قُتل الأحد في غارة إسرائيلية على منزله في قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) والوزارة إن يوسف سلامة (68 عامًا) وزير الشئون الدينية الأسبق في السلطة الفلسطينية استُشهد في قصف على مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية يوم الأحد، أقر إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي المنتهية ولايته، بأن "الحكومة تتحمل المسئولية" عن فشلها في توقع هجوم حماس في 7 أكتوبر، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال كوهين إن إسرائيل مستعدة للسماح للسفن بتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة على الفور كجزء من الممر البحري المقترح من قبرص. وبموجب هذا الترتيب، ستخضع الشحنة للتفتيش الأمني في ميناء لارنكا القبرصي قبل نقلها إلى ساحل غزة، على بعد 230 ميلًا، وليس عبر مصر أو إسرائيل المجاورتين، حسبما ذكرت رويترز.

وذكر بيان حكومي أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تعيين وزير خارجية جديد ليحل محل كوهين، الذي سيصبح وزيرًا للطاقة في إطار تناوب وزاري تم الترتيب له مسبقًا، ومن المقرر أن يستمر كوهين في العمل كعضو في المجلس الوزاري المصغر، بينما سيكون يسرائيل كاتس وزير الخارجية الجديد.

مليون فلسطيني الأونروا منشأت جولييت توما فلسطين

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