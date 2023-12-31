أرسنال يواصل السقوط ويخسر من فولهام فى الدورى الإنجليزى

واصل أرسنال السقوط بالهزيمة أمام مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" موسم 2023/ 2024.

افتتح بوكايو ساكا التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة الخامسة، من متابعة لتسديدة زميله جابرييل مارتينيلي، التي تصدى لها لينو في البداية.

وأحرز المكسيكي راؤول خيمينيز هدف التعادل لـ فولهام في الدقيقة 29 من متابعة لتمريرة زميله كايرني.

وسجل دي كوردوفا ريد الهدف الثاني لـ أرسنال في الدقيقة 60 من متابعة للركلة الركنية التي نفذها ويليان من الجهة اليمنى.

لاعبو أرسال كثفوا محاولاتهم لتسجيل هدف التعديل، لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليتلقوا الهزيمة الثانية تواليًا، ويفشلوا في الانتصار للمباراة الثالثة تواليًا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فولهام لـ 24 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.

وجلس محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، بينما يقود الهجوم نيكتياه ويجاوره بوكايو ساكا وجابرييل مارتنيلي.

تشكيل أرسنال.. النني بديلًا ونيكتياه يقود الهجوم أمام فولهام

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا، كيور.

خط الوسط: أوديجارد، رايس، هافيرتز.

خط الهجوم: مارتنيلي، نيكتياه، ساكا.